Gürsu'da yağmura rağmen meyveleri toplayan mahalle dayanışması

Kaza ve yola saçılan meyveler:

Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesinde meydana gelen olayda, bir otomobil ile seyyar satıcının henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu satıcının taşıdığı meyveler yola saçıldı. Kaza sonrası dağılan meyveler, yağışlı hava koşullarına rağmen sokak boyunca yayıldı ve kısa sürede çevredeki yürüyüş ve araç trafiğini etkiledi.

Vatandaşların müdahalesi ve görüntüler:

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, yağmura aldırış etmeden yola saçılan meyveleri toplamaya başladı. Bu yardım çabası, seyyar satıcıya destek amacıyla bir araya gelen mahalle sakinlerinin hızlı ve organize hareketini ortaya koydu. Yardım anları ve vatandaşların duyarlı davranışı, çevrede bulunan bir kişi tarafından amatör kamerayla kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde, meyvelerin toplanması esnasında mahalle sakinlerinin dayanışması ve el birliğiyle temizlik yapılması dikkat çekiyor. O anlar, bölgede yaşayanların muhtemel maddi kaybı en aza indirme çabası ve dayanışma refleksi olarak yorumlandı. Yetkililerin olayla ilgili soruşturması sürdüğü ve kazanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

BURSA’DA OTOMOBİL İLE SEYYAR SATICININ ÇARPIŞTIĞI KAZADA YOLA SAÇILAN MEYVELER, YAĞMURA RAĞMEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN TOPLANDI. YAŞANAN KAZANIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN YÜREK ISITAN ANLAR, AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.