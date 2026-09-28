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Gürültü ve alacak tartışması kanlı bitti: bodrum'da şüpheli adliyeye sevk edildi

Bodrum'da gece 02.00 sıralarında çıkan gürültü ve alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü; iddiaya göre F.D., Yaman Mat'ı bıçaklayarak öldürdü.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:22

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gürültü ve alacak tartışması kanlı bitti: bodrum'da şüpheli adliyeye sevk edildi

Gürültü ve alacak tartışması can aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında çıkan tartışma kanlı bitti. Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak’taki bir apart otelde farklı odalarda kalan F.D. ile Yaman Mat (36) arasında gürültü ve alacak verecek meselesi yüzünden sözlü başlayan tartışma, araya kavga girmesiyle şiddetlendi.

Olayın seyri:

İddiaya göre kavgada F.D., Yaman Mat’ı karnından ve göğsünden üç bıçak darbesiyle yaraladı. Olayın ardından F.D.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak apart otelin önünde bir kişinin yaralı olduğunu bildirdiği, sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesine rağmen Mat’ın apart otelin girişinde hayatını kaybettiğini tespit ettiği öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre F.D., ilk olarak olay yerinden ayrıldı; daha sonra suç aleti olduğu değerlendirilen sustalı bıçakla birlikte geri dönerken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis kaydına göre şüphelinin bıçağı yıkadığı bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma ve adliyeye sevk:

Bodrum Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, F.D.’nin daha önce aynı odada kaldığı Yaman Mat ile aralarında sorun yaşayınca odalarını ayırdıkları tespit edildi. Emniyet kaynakları, F.D.'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğunu bildirdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi F.D., savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

F.D., İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

F.D., İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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