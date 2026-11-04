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Gürültü yapan Danimarkalı cip trafikten men edildi, sürücü 'senin olsun' diyerek ayrıldı

Manavgat'ta abartılı egzozlu Danimarka plakalı Mercedes 30 gün trafikten men edildi; sürücüye 16 bin TL ceza kesildi, sürücü 'Senin olsun' diyerek ayrıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gürültü yapan Danimarkalı cip trafikten men edildi, sürücü 'senin olsun' diyerek ayrıldı

Gürültü yapan Danimarkalı cip trafikten men edildi, sürücü 'senin olsun' diyerek ayrıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerinin denetimi sırasında abartılı egzoz takılı olduğu belirlenen Danimarka plakalı Mercedes marka lüks cip, uygulamayı yapan ekipler tarafından işlem görerek trafikten men edildi. Olay, Antalya Caddesi üzerinde, yapay şelale önünde meydana geldi.

denetim ve tespit:

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli motorlu trafik polisi, karşı şeritten hızlı ve gürültü oluşturarak geçen aracı takibe aldı. EH 11 945 plakalı araç durdurulduğunda, polis araçtaki ses seviyesinin gürültü kirliliği oluşturduğunu tespit etti. Araç sürücüsü, Danimarka vatandaşı Birol Bakoda, egzoz dahil her şeyin orijinal olduğunu ve Danimarka'da bu yönde ceza almadığını söyledi. Sürücü, polisin uyarılarına karşılık olarak, "Sen ceza yazmaya takmışsın. Senin laflarına kızacak değilim" ifadelerini kullandı.

ceza, tutanak ve sürücünün tepkisi:

Yapılan işlemler sonucunda araç sahibine 16 bin TL idari para cezası uygulandı, lüks cip 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Trafik polisi, aracı çalıştırıp kameraya kaydetti. Sürücü, ceza makbuzunu imzalamasına rağmen, aracından aldığı hususi eşyalarını teslim aldığına dair tutanağa imza atmadı. Tutanağı imzalaması istendiğinde sürücü polisle kısa bir diyalogun ardından "Senin olsun" diyerek olay yerinden ayrıldı.

Olayda egzozun abartılı olması ve oluşturduğu gürültü kirliliği, trafik ekiplerinin müdahalesini ve uygulanacak idari işlemleri beraberinde getirdi. Manavgat polisi, benzer uygulamalarla trafik güvenliği ve çevre düzenine yönelik denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.

ARAÇTAKİ HUSUSİ EŞYALARINI ALAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ, TRAFİK POLİSİNİN ‘EŞYALARINI ALDIĞINA DAİR İMZA AT’...

ARAÇTAKİ HUSUSİ EŞYALARINI ALAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ, TRAFİK POLİSİNİN ‘EŞYALARINI ALDIĞINA DAİR İMZA AT’ DEMESİ ÜZERİNE ‘SENİN OLSUN’ DEDİ VE ARKASINI DÖNÜP GİTTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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