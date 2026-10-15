Güven köyünde su altyapısı baştan sona yenilendi

Güven köyünde içme suyu altyapısı yenilendi

Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Merkez ilçeye bağlı Güven köyünde yürüttüğü içme suyu altyapısı güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Proje, köyün su temininde süreklilik ve güvenliği artırmayı hedefliyor.

yapılan çalışmalar:

Çalışmalar kapsamında çeşitli ebatlarda borular kullanılarak toplam 8 bin 100 metre içme suyu hattı döşendi. Köye ayrıca 50 metreküp kapasiteli betonarme içme suyu deposu kazandırıldı ve mevcut depolardan birinin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Saha düzenlemeleri çerçevesinde 44 beton kolektör odası ile 36 yer üstü yangın hidrantı yapıldı. Ayrıca, kesme ve tahliye vanalarının montajları tamamlanarak işletme ve bakım kolaylığı sağlandı.

altyapının etkileri:

Yeni hatlar ve depo ile köyde su arzının daha düzenli ve güvenilir hale gelmesi, basınç dalgalanmalarının azalması ve arıza durumlarında müdahale süresinin kısalması bekleniyor. Yangın hidrantı sayısının artırılması ise olası acil durumlara karşı korumayı güçlendiriyor.

Proje, yerel altyapı yatırımının somut örneği olarak değerlendiriliyor; çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte köy sakinlerinin günlük su ihtiyaçlarının karşılanmasında olumlu etkilerin görülmesi öngörülüyor.

Yetkililer, tesislerin işletmeye alındığını ve bakım programlarının sürdürüleceğini bildirdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, MERKEZ İLÇEYE BAĞLI GÜVEN KÖYÜ’NDE İÇME SUYU ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI TAMAMLADI. PROJE KAPSAMINDA TOPLAM 8 BİN 100 METRE İÇME SUYU HATTI DÖŞENİRKEN, 50 METREKÜP KAPASİTELİ YENİ SU DEPOSU İNŞA EDİLDİ.