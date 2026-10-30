Güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi Bozüyük’te

eğitimin kapsamı:

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Mustafa Şeker Anadolu Lisesinde düzenlenen programda 52 yatılı öğrenciye yönelik bilgilendirme yapıldı. Etkinliği yürüten ekipler arasında Bozüyük Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Büro Amirliği yer aldı ve öğrencilerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskler ele alındı.

güvenli internet ve akran zorbalığı:

Programda öğrenciler, interneti daha güvenli kullanmaya yönelik temel kurallar ve kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, akran zorbalığı konusuna vurgu yapılarak farkındalık oluşturulması ve zorbalıkla mücadelede alınabilecek önlemler hakkında yönlendirici bilgiler paylaşıldı.

polislik mesleği tanıtımı:

Etkinlikte polis ekipleri, mesleğin sorumlulukları ve gençlerin güvenlik birimleriyle iş birliği yapabilecekleri noktalar hakkında açıklamalarda bulundu. Sunumlar hem bilgilendirici hem de öğrencilerin sorularına açık şekilde yürütüldü, amaç gençlerin hem çevrim içi hem de okul ortamında daha bilinçli davranmasını sağlamaktı.

BİLECİK’TE 52 ÖĞRENCİYE GÜVENLİ İNTERNET VE AKRAN ZORBALIĞI EĞİTİMİ