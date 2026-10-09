Güvenli sürüşte kadınlar öne çıktı: Eskişehir'de ambulans eğitimi

Güvenli sürüş eğitiminin hedefi:

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, acil vakalarda sürücü hakimiyetini artırmak amacıyla düzenlenen Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi, zorlu saha koşullarında güvenli ve kontrollü ambulans kullanımı üzerine yapılandırıldı. Tepebaşı, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Hasanbey Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda 11'i kadın olmak üzere 18 acil sağlık personeli teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Saha uygulamaları:

Eğitim dört gün sürdü ve 3 ambulans ile saha uygulamaları yapıldı. Kurs kapsamında dar sokaklarda manevra, yan ayna kullanımı ve ani engel karşısında kaçamak parkuru gibi pratik uygulamalar yer aldı. Eğitimin odağı hız değil, hastaya ulaşırken de kontrollü ve güvenli sürüş sağlamak şeklinde belirlendi; katılımcılara önce salon ortamında teorik bilgiler verildi, ardından sahada bu bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

Kursiyer profili ve performans:

Eğitime çevre illerden katılım da oldu; Kütahya 112 ekipleri ile özel hastane personeli de programa dahil oldu. Eğitmen Neslihan Ayvaz, meslekte 26 yıl, Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde ise 20 yıllık eğitmenlik deneyimine sahip olduğunu belirterek eğitimin amacını şöyle özetledi: "Hastaya hızlı gitmekten ziyade güvenli ve kontrollü bir sürüş desteği sağlamak amaçlanıyor." Ayvaz, parkurların gerçek saha koşullarına yönelik hazırlandığını, kaçamak parkurunun "araç seyir halindeyken önüne hayvan ya da canlı fırladığı zaman" ya da ani araç çıkışlarında kontrollü duruşu öğretmeyi hedeflediğini vurguladı.

Kursiyerlerin cinsiyet dağılımına değinen Ayvaz, katılımcı sayısını ifade ederken "Bugün totalde 18 kursiyerimiz var" dedi ve eğitim katılımcılarının "6 erkek ve 11 kadından oluştuğunu" aktardı. Eğitmen, kadın sürücülerin performansına ilişkin olarak "Kadınlar aslında bilinenin aksine aracı daha kontrollü kullanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu ve mesleki yetkinliğin cinsiyetle sınırlı olmadığını vurguladı; bu bağlamda güncel örnek olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotu Hile Aydın'ı anımsattı.

Eğitim sürecinde başlangıçta uygulanan ön testle katılımcıların mevcut bilgi düzeyleri ölçüldü, saha çalışmalarıyla beceriler geliştirildi ve program sonunda kazanımların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Amaç, nöbet esnasında karşılaşılabilecek gerçekçi senaryolarda ekiplerin güvenli sürüş pratiklerini sahada kullanabilmesiydi.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ'NDE 11'İ KADIN 18 ACİL SAĞLIK PERSONELİNE, ZORLU SAHALARDA KONTROLLÜ VE GÜVENLİ AMBULANS KULLANIMI İÇİN PRATİK VE TEORİK DERSLER VERİLDİ.