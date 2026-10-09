Dolar 49,3379 +0,11%
Euro 55,3471 +0,15%
Bist 12.236,17 +0,18%
Altın Gram 6.676,05 +1,24%
EUR/USD 1,1221 +0,04%
Brent Petrol 103,13 -1,10%
--°

Güvenli sürüşte kadınlar öne çıktı: Eskişehir'de ambulans eğitimi

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nin dört günlük eğitiminde 11'i kadın dahil 18 sağlık personeline kontrollü ambulans sürüşü ve pratik manevra uygulamaları öğretildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Güvenli sürüşte kadınlar öne çıktı: Eskişehir'de ambulans eğitimi

Güvenli sürüş eğitiminin hedefi:

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, acil vakalarda sürücü hakimiyetini artırmak amacıyla düzenlenen Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi, zorlu saha koşullarında güvenli ve kontrollü ambulans kullanımı üzerine yapılandırıldı. Tepebaşı, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Hasanbey Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda 11'i kadın olmak üzere 18 acil sağlık personeli teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Saha uygulamaları:

Eğitim dört gün sürdü ve 3 ambulans ile saha uygulamaları yapıldı. Kurs kapsamında dar sokaklarda manevra, yan ayna kullanımı ve ani engel karşısında kaçamak parkuru gibi pratik uygulamalar yer aldı. Eğitimin odağı hız değil, hastaya ulaşırken de kontrollü ve güvenli sürüş sağlamak şeklinde belirlendi; katılımcılara önce salon ortamında teorik bilgiler verildi, ardından sahada bu bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

Kursiyer profili ve performans:

Eğitime çevre illerden katılım da oldu; Kütahya 112 ekipleri ile özel hastane personeli de programa dahil oldu. Eğitmen Neslihan Ayvaz, meslekte 26 yıl, Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde ise 20 yıllık eğitmenlik deneyimine sahip olduğunu belirterek eğitimin amacını şöyle özetledi: "Hastaya hızlı gitmekten ziyade güvenli ve kontrollü bir sürüş desteği sağlamak amaçlanıyor." Ayvaz, parkurların gerçek saha koşullarına yönelik hazırlandığını, kaçamak parkurunun "araç seyir halindeyken önüne hayvan ya da canlı fırladığı zaman" ya da ani araç çıkışlarında kontrollü duruşu öğretmeyi hedeflediğini vurguladı.

Kursiyerlerin cinsiyet dağılımına değinen Ayvaz, katılımcı sayısını ifade ederken "Bugün totalde 18 kursiyerimiz var" dedi ve eğitim katılımcılarının "6 erkek ve 11 kadından oluştuğunu" aktardı. Eğitmen, kadın sürücülerin performansına ilişkin olarak "Kadınlar aslında bilinenin aksine aracı daha kontrollü kullanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu ve mesleki yetkinliğin cinsiyetle sınırlı olmadığını vurguladı; bu bağlamda güncel örnek olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotu Hile Aydın'ı anımsattı.

Eğitim sürecinde başlangıçta uygulanan ön testle katılımcıların mevcut bilgi düzeyleri ölçüldü, saha çalışmalarıyla beceriler geliştirildi ve program sonunda kazanımların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Amaç, nöbet esnasında karşılaşılabilecek gerçekçi senaryolarda ekiplerin güvenli sürüş pratiklerini sahada kullanabilmesiydi.

ESKİŞEHİR&#039;DE DÜZENLENEN GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ&#039;NDE 11&#039;İ KADIN 18 ACİL SAĞLIK...

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ'NDE 11'İ KADIN 18 ACİL SAĞLIK PERSONELİNE, ZORLU SAHALARDA KONTROLLÜ VE GÜVENLİ AMBULANS KULLANIMI İÇİN PRATİK VE TEORİK DERSLER VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üniversitelere çağrı: sağlığın bilgisini üretin, teknolojisini geliştirin
images

Okulda diyabet farkındalığı artıyor: öğrenciler ve öğretmenler eğitim aldı
images

Düzce'de din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına güçlü destek
images

Kuzey aksında ortak gelecek inşası: Kızıl-Çam Platformu bürokrasi ve yerel yönet...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kadınlar Turhal'da moda tasarımıyla kendi işini kurmaya hazırlanıyor

Jandarmadan çocuklara kent kültürünü tanıtan Erzurum turu

Çocuklar için beslenme çantası: velilere pratik ve dengeli seçim rehberi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ilim, müzik ve cübbelerle yeni dönem

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor