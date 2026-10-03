Güvenlik hattı kuruldu: Aktaş MTSO seçimlerinde yerinde denetim yaptı

Seçim alanında denetim ve güvenlik önlemleri:

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üye seçimleri, Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Alanda alınan geniş güvenlik tedbirleri sayesinde süreç sabah saatlerinden itibaren düzen içinde yürütüldü ve oy kullanma işlemleri sorunsuz tamamlandı.

Emniyet müdürü yerinde inceledi:

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, seçimlerin yapıldığı okula gelerek görevli emniyet personelinin çalışmalarını yerinde denetledi ve personele başarı dileklerini iletti. Aktaş, alanda sürdürülen tedbirlerin yeterliliğini kontrol ederek ekiplerin gün boyunca görev başında olduğunu gözlemledi.

Stant ziyaretleri ve temenniler:

Seçim kapsamında kurulan aday tanıtım stantlarını Aktaş ile birlikte MTSO Başkan Vekili Cem Bucuge gezdi. Adaylarla yapılan görüşmelerde, seçimin huzur ve güven ortamında geçmesi yönünde temenniler iletildi. Bölge genelinde herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediği ve MTSO seçimlerinin normal şekilde tamamlandığı bildirildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, SEÇİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ALANDA İNCELEMELERDE BULUNARAK ALINAN TEDBİRLERİ YERİNDE DENETLEDİ.