Güvenlik seferberliği: Bolu'da eylül ayında 929 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonların kapsamı ve genel bilanço

Bolu'da 1-30 Eylül tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen denetim ve operasyonlarda toplam 929 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 50'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalar narkotik, asayiş, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele başlıkları altında koordine edildi ve kent genelinde çok sayıda suç unsuruna el konuldu.

Narkotik operasyonları:

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilenlerden 12'si tutuklandı. Aramalarda ele geçirilenler arasında bin 611 gram metamfetamin, 32 bin 852 adet sentetik ecza, 1 adet captagon, 19 gram kokain, 843 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 3 adet psikotrop hap, 1 gram skunk, 0,01 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

Asayiş ve yakalamalar:

İl genelinde yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında ekipler 1.232 olay müdahalesi gerçekleştirdi. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 732 şüpheli yakalandı; adli makamlara sevk edilenlerden 11'i tutuklandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi düzenlenen uygulamalarda yakalanarak gözaltına alındı; adli süreç sonucunda bu kişilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele:

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 17 adresli operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı; adli makamlara sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı. Bu operasyonlarda ele geçirilen materyaller arasında 3 bin 250 paket sigara, 25 bin 347 adet elektronik sigara kiti, 9 cep telefonu, 10 bin dolu makaron, bin 402 adet emtia ve 231 adet silah ekipmanı bulunuyor. Göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı ve haklarında işlem başlatıldı.

Yetkililer, operasyonların kent güvenliğini sağlama, suç zincirlerini zayıflatma ve halkın can güvenliğini koruma hedefiyle planlandığını belirtti. Ekiplerin eş zamanlı ve koordineli çalışmaları sonucu ele geçirilen delillerin adli süreçte kullanılacağı ifade edildi.

BOLU'DA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNİN 1-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİM VE OPERASYONLARDA 929 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERDEN 50'Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.