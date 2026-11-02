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Isparta'da bir haftalık operasyonlarda kâğıda emdirilmiş binlerce sentetik bulundu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 17 operasyonda 2 bin 219 kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 795 uyuşturucu hap ve çeşitli maddeler ele geçirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Isparta'da bir haftalık operasyonlarda kâğıda emdirilmiş binlerce sentetik bulundu

Isparta'da bir haftalık operasyonlarda kâğıda emdirilmiş binlerce sentetik bulundu

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde düzenledikleri operasyonlarla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan incelemelerde paketlenmiş ve piyasaya sürülmeye hazır halde maddeler tespit edildi.

ele geçirilen maddeler:

Operasyonlarda toplam 2 bin 219 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bulundu. Ayrıca 40,45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5,46 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ile 795 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirildi. Bu bulgular, operasyonların hem üretim hem dağıtım zincirine yönelik olduğuna işaret ediyor.

şüpheliler ve adli süreç:

Emniyet ekipleri 17 ayrı yakalamada çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olaylarla ilgili olarak 19 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", 7 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5 kişi tutuklandı, ayrıca 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyet yetkilileri, operasyonların devam edeceğini belirterek, ele geçirilen maddelerin kriminal inceleme ve delil süreçlerinin sürdüğünü açıkladı.

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SON BİR HAFTADA İL...

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SON BİR HAFTADA İL GENELİNDE OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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