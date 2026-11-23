maç bilgileri:

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Hacılar Erciyesspor, ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Develispor'u Mevlüt Metin'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Stat: Develi İlçe stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Harun Soyeşik, Göktürk Seven

maç özeti:

Karşılaşmanın tek golü 27. dakikada penaltıdan geldi. Mevlüt Metin (dk. 27) ile bulunan bu gol, Hacılar Erciyesspor'un sahadan galip ayrılmasını sağladı ve takımın kayıpsız ilerleyişi devam etti.

kadrolar ve değişiklikler:

Develispor: Onur Muhammed Karaarslan, Mehmet Bayram, Ali Bayram, Halil İbrahim Arslan, Mükremin Bayrak, Talha Çoban, Resul Uğuz (İzzet Kanberlioğlu dk. 46), Burak Çalış (Mehmet Kurtuluş dk. 88), Ömer Yüksel Koç (Emre Can Akkaya dk. 46), Bahadır Sarıçiçek (Batuhan Hidayetoğlu dk. 46), Arda İlhan (Ozan Efe dk. 69)

Hacılar Erciyesspor: Yahya Berat Alemdar, Talha Karaevli, Can Ölçer, Abdullah Gürbüz (Batuhan Duran dk. 65), Berat İşkol (Ömer Faruk Karadoğan dk. 75), Melih Akça, Mevlüt Metin, Said Emre Gündoğan, Dursun Erdem Yıldız (Mahir Işkın dk. 83), Furkan Yiğit Yılmaz, Batuhan Kaya

Gol: Mevlüt Metin (dk. 27) (Hacılar Erciyesspor)

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME LİDERİ HACILAR ERCİYESSPOR, LİGİN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA DEVELİSPOR’U MEVLÜT METİN'İN PENALTI GOLÜ İLE 1-0 MAĞLUP ETTİ