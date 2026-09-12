Mamak'ta pazarda arbede: esnafın müdahalesiyle yatıştı

Mamak'ta pazar yerinde arbede

Ankara'nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde pazarcı esnaf arasında çıkan kavga, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

Görüntülerde pazarcılar arasında nasıl başladığı henüz belirlenemeyen bir tartışmanın kısa sürede alevlendiği ve kavgaya dönüştüğü görülüyor. Cep telefonuyla kaydedilen anlarda tarafların itişme ve sözlü çekişme yaşadığı dikkat çekiyor.

Müdahale ve sonuç:

Kavga, diğer pazarcıların araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı. Olayla ilgili resmi açıklama veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; görüntüler, yaşanan arbede anlarını belgeledi.

Mamak’ta pazarcılar arasındaki kavga kamerada