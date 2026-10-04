Hafta sonu kalabalığıyla canlanan Diyarbakır kitap fuarı gençleri yazarlarla buluşturdu

Fuarı ziyaretçi yoğunluğu:

10. Diyarbakır Kitap Fuarı, hafta sonu boyunca yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. dört yüzden fazla yayınevinin katıldığı fuarda stantlar dolup taştı; fuarı hafta sonunu fırsat bilen kitap severler tercih etti. Etkinliğin son günü, programın merkezindeki yoğunluk yayıncılar ve katılımcılar için memnuniyet verici bir tablo oluşturdu.

imza günleri ve gençlerin ilgisi:

Fuar kapsamında düzenlenen imza günleri ve söyleşiler özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti. Hayranı oldukları yazarlarla buluşmak ve kitaplarına imza alabilmek için oluşan uzun kuyruklarda gençler saatlerce beklemeyi göze aldı. Bu yoğun ilgi, hem yazarların hem de yayınevlerinin yüzünü güldürdü ve satış ile etkileşimi artırdı.

konferanslar ve öne çıkan oturumlar:

Programda yer alan konferanslar da büyük ilgi gördü. Halit Ertuğrul, toplumun temel taşı olarak aile üzerine bir konferans verdi ve imza günü düzenledi; bu oturuma özellikle kadınların yoğun katılımı dikkat çekti. Etkinlikler, katılımcılara hem edebi hem de toplumsal perspektiften tartışma ve buluşma imkanı sundu.

Etkinlikler, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi ve program bugün sona erecek. Fuarın hafta sonu yoğunluğu, bölgedeki okur topluluğunun canlılığını ve kitap etkinliklerine olan ilginin devam ettiğini gösterdi.

DİYARBAKIR'DA DÜZENLENEN 10. KİTAP FUARINDA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU YAŞANDI.