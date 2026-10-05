Haftaya dalgalı başlangıç: dolar hafif yükseldi, euro geriledi

Haftaya açılış ve piyasa görünümü

İstanbul Kapalıçarşı'da hafta başında döviz kurları sınırlı farklılıklarla açıldı. dolar 49,1620 liradan, euro 55,0480 liradan işlem görmeye başladı. Açılış verileri, kurlarda yön ayrıştığına işaret ediyor.

kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre, dolar 49,1600 liradan alınıyor ve 49,1620 liradan satılıyor. Euro ise 55,0460 liradan alınırken 55,0480 liradan satılıyor.

piyasa değerlendirmesi:

Son kapanışta dolar 49,03 liradan, euro ise 55,46 liradan satılmıştı. Buna göre, dolar önceki kapanışa göre sınırlı bir yükseliş gösterirken; euro kapanış seviyesinin altında açıldı. Piyasalardaki bu ayrışma, kur hareketlerinin gün içinde de dikkatle izleneceğini gösteriyor.

DOLAR 49,1620 LİRADAN, EURO İSE 55,0480 LİRADAN HAFTAYA BAŞLADI.