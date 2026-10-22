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Hakemler belli oldu: 1. Lig'de 12. haftanın görev dağılımı

TFF, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 24-26 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların hakem listesini açıkladı; Boluspor-Vanspor'u Emrullah Baydar yönetecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hakemler belli oldu: 1. Lig'de 12. haftanın görev dağılımı

Hakem atamaları açıklandı:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi duyurusuyla Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Hafta, 24 Ekim Cumartesi, 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günlerinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek; listede hem deneyimli isimler hem de daha genç hakemlerin atamaları dikkat çekiyor.

12. hafta programı ve yönetecek hakemler:

Yarın
20.00 Boluspor - Vanspor: Emrullah Baydar

24 Ekim Cumartesi
13.30 Bandırmaspor - Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: Yücel Büyük
16.00 Muğlaspor - İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 Sarıyer - Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur

25 Ekim Pazar
13.30 Pendikspor - Kayserispor: Burak Pakkan
13.30 Batman Petrolspor - Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Antalyaspor - Bodrum FK: İlker Yasin Avcı
19.00 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor: Emre Kargın

26 Ekim Pazartesi
20.00 Mardin 1969 Spor - Manisa FK: Hakan Ülker

Atamalar, TFF'nin resmi internet sitesinden ilan edildi; kulüpler ve taraftarlar söz konusu listede yer alan isimlere göre maç gününe hazırlanacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 12.HAFTASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMALARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.

TRENDYOL 1. LİG’İN 12.HAFTASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMALARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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