Hakemler belli oldu: 1. Lig'de 12. haftanın görev dağılımı

Hakem atamaları açıklandı:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi duyurusuyla Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Hafta, 24 Ekim Cumartesi, 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günlerinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek; listede hem deneyimli isimler hem de daha genç hakemlerin atamaları dikkat çekiyor.

12. hafta programı ve yönetecek hakemler:

Yarın

20.00 Boluspor - Vanspor: Emrullah Baydar

24 Ekim Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: Yücel Büyük

16.00 Muğlaspor - İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 Sarıyer - Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur

25 Ekim Pazar

13.30 Pendikspor - Kayserispor: Burak Pakkan

13.30 Batman Petrolspor - Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Antalyaspor - Bodrum FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor: Emre Kargın

26 Ekim Pazartesi

20.00 Mardin 1969 Spor - Manisa FK: Hakan Ülker

Atamalar, TFF'nin resmi internet sitesinden ilan edildi; kulüpler ve taraftarlar söz konusu listede yer alan isimlere göre maç gününe hazırlanacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 12.HAFTASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMALARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.