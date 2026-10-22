Hakemler belli oldu: 1. Lig'de 12. haftanın görev dağılımı

Hakem atamaları açıklandı:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi duyurusuyla Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Hafta, 24 Ekim Cumartesi, 25 Ekim Pazar ve 26 Ekim Pazartesi günlerinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek; listede hem deneyimli isimler hem de daha genç hakemlerin atamaları dikkat çekiyor.
12. hafta programı ve yönetecek hakemler:
Yarın
20.00 Boluspor - Vanspor: Emrullah Baydar
24 Ekim Cumartesi
13.30 Bandırmaspor - Iğdır FK: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Ümraniyespor - Sivasspor: Yücel Büyük
16.00 Muğlaspor - İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 Sarıyer - Fatih Karagümrük: Muhammet Alperen Çopur
25 Ekim Pazar
13.30 Pendikspor - Kayserispor: Burak Pakkan
13.30 Batman Petrolspor - Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Antalyaspor - Bodrum FK: İlker Yasin Avcı
19.00 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor: Emre Kargın
26 Ekim Pazartesi
20.00 Mardin 1969 Spor - Manisa FK: Hakan Ülker
Atamalar, TFF'nin resmi internet sitesinden ilan edildi; kulüpler ve taraftarlar söz konusu listede yer alan isimlere göre maç gününe hazırlanacak.
TRENDYOL 1. LİG’İN 12.HAFTASINDA OYNANACAK KARŞILAŞMALARDA GÖREV ALACAK HAKEMLER AÇIKLANDI.
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