hakkari buluşmasında bakan göktaş: terörsüz bir ülke huzur ve bereket demektir

Hakkari'de şehit aileleri ve gazilerle buluşma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'de düzenlenen "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması" programına katıldı. Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Terörsüz Türkiye tanımı ve hedefler:

Göktaş, konuşmasında ülkenin savunma sanayisinde yapılan yatırımlarla sağlanan huzur ve istikrara vurgu yaptı ve "Terörsüz Türkiye" kavramını geniş bir perspektifle açıkladı. Bakanın sözleri şöyle: "Terörsüz Türkiye, huzurun, bereketin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir Türkiye demektir."

Konuşmada Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerleme vurgusu yapıldı; terörün olmadığı bir ortamın barış, istikrar ve ekonomik güç anlamına geldiği ifade edildi. Göktaş, terörün sadece fiziki kayıplar değil, aynı zamanda ekonomik kayıplar, gençlerin hayallerinin yok olması ve ailelerin derin acılar yaşaması anlamına geldiğini hatırlattı.

Şehit aileleri ve gazilerin katkısı:

Bakan, şehit ailelerinin süreçteki rolüne dikkat çekerek, temsilcilerinin ve şehit derneklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon çalışmalarında dinlendiğini ve hassasiyetlerinin rapor ve politikalara yansıdığını belirtti. Göktaş, "Şehit ailelerimiz terörden çok çekti. Terörsüz Türkiye’yi en çok şehit ailelerimiz arzuluyor. Bir daha bu topraklar şehit vermesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Devletin şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı desteğiyle hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, sunulan hizmetlerin bir vefa ve minnet borcu olarak görüldüğünü vurguladı: "Devlet yanınızda. Bunu her zaman yapmaya devam edecek."

Huzur ve ekonomik beklentiler:

Bakan, terörün sona ermesiyle birlikte istihdam ve ekonomik imkanların artacağını, gençlerin geleceklerini güvenle kuracağını ve zorunlu göçün azalacağını belirtti. Bu çerçevede, huzur ortamının yatırım ve kalkınmayı destekleyeceği; toplumun her kesiminin bundan doğrudan fayda sağlayacağı öngörüldü.

Göktaş, şehit ailelerinin duaları ve vefakar duruşları sayesinde gelinen sürecin önemine dikkat çekti ve bu hassasiyetlerin politika yapımında sürekli gözetildiğini kaydetti.

Program boyunca şehit yakınları ve gazilerle yapılan görüşmelerin, sahadan gelen taleplerin ve duyarlılıkların resmi çalışmalara nasıl yansıdığı yeniden teyit edildi. Bakanın mesajı, birlik ve dayanışma ile huzurun kalıcı kılınması yönündeydi; herkesin ortak beklentisi ise bir daha bu topraklarda acıya son verilmesiydi.

BAKAN GÖKTAŞ, HAKKARİ'DE DÜZENLENEN "ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZLE BİRLİK VE VEFA BULUŞMASI" PROGRAMINA KATILDI.