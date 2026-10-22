Hakkâri’de AFAD eşliğinde MEB AKUB ekibinin barınma akreditasyonu güçlendirildi

Eğitim düzeni ve katılımcılar:

Hakkâri İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitime, Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi katıldı. Eğitim, AFAD Otluca Eğitim Alanı’nda gerçekleştirildi ve Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen mentörler ekibe sahada uygulamalı destek sağladı.

Eğitimin içeriği ve amaçları:

Eğitimin temel hedefi, MEB AKUB ekibinin afet ve acil durumlarda sunacağı barınma hizmetlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmekti. Program kapsamında uygulama kapasitesinin artırılması, saha uygulamaları ile operasyonel becerilerin pekiştirilmesi ve akreditasyon sürecine yönelik hazırlıkların güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Kurumlar arası iş birliği ve sürdürülebilir hazırlık:

Hakkâri İl AFAD Müdürlüğü, afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması ve arama kurtarma ile destek ekiplerinin akreditasyon süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla benzer çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Müdürlük açıklamasında, il genelindeki akreditasyon ekiplerine yönelik eğitim, hazırlık ve geliştirme faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği vurgulandı.

HAKKÂRİ İL AFET VE ACİL DURUM (AFAD) MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ARAMA VE KURTARMA BİRİMİ (MEB AKUB) EKİBİNE YÖNELİK AFETLERDE ACİL BARINMA AKREDİTASYONU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.