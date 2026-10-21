Hakkari'de Cumhuriyet okuluna beden eğitimi için yeni soluk

Yeni spor salonu öğrencilerin kullanımına hazır:

Hakkari Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda yapımı tamamlanan spor salonu, okul öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Yeni tesis, okulun günlük eğitim-öğretim hayatına fiziksel etkinlik ve spor imkânı olarak eklendi; öğrenciler salonun tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek bu adımı sevinçle karşıladı.

İnceleme ve ziyaretlerde bulunan yetkililer:

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve Şube Müdürü Erol Hanlıgil okulda incelemelerde bulundu. Yetkililer, salonun fiziksel koşullarını ve öğrencilerin kullanımına hazırlanma sürecini yerinde kontrol etti. Öğrenciler, sunulan imkânlar için Müdür Yılmaz’a teşekkür etti.

Sporun eğitimdeki yeri ve beklentiler:

İncelemede konuşan Yılmaz, sporun ve fiziksel etkinliklerin çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Yeni spor salonunun okulun sportif faaliyetlerini çeşitlendirmesi ve öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Okul yönetimi ve öğretmenler salonun düzenli kullanımına yönelik programlar planlayacaklarını bildirdi.

HAKKARİ CUMHURİYET İLK VE ORTAOKULUNDA YAPIMI TAMAMLANAN SPOR SALONU ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULDU.