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Hakkari'de din görevlileriyle buluşmada üç öncelik öne çıktı

Diyanet Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Hakkari toplantısında Kur'an okuması, irşat çalışmaları ve temsil hassasiyetini üç temel görev olarak vurguladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:55

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Hakkari'de din görevlileriyle buluşmada üç öncelik öne çıktı

Hakkari'de din görevlileriyle buluşma

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda il müftüsü ve kentte görevli din görevlileriyle bir araya geldi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; toplantıda İl Müftüsü Hüseyin Okuş ve din görevlileri hazır bulundu.

Şahin'in konuşması ve başlangıç mesajı:

Konuşmasına İbn-i Ataullah el İskenderi'nin 'Bir insan Allah katındaki değerini bilmek isterse, Allah'ın onu ne ile meşgul ettiğine baksın' sözüyle başlayan Başkan Yardımcısı Şahin, din hizmetini bir şeref ve sorumluluk olarak tanımladı. Şahin, 'Allah'a hamd edelim ki bizi din-i mübini İslam'a hizmetle şereflendirmiştir' diyerek söze başladı ve bu hizmetin şükrünün gece gündüz ifa edilmesinin bile az kalacağını belirtti.

Üç ana öncelik: Kur'an okuması, irşat ve temsil:

Şahin, meslek hayatı boyunca din hizmetinde üç konuyu öncelikli gördüğünü aktardı. Birinci olarak Kur'an-ı Kerim'i doğru okumak gerektiğini vurguladı. Kur'an öğretiminde görevli olanların, mihrapta ve kurslarda doğru kıraat icra etmelerinin zorunlu olduğunu; hatalı okumanın namazın geçerliliğini etkileyebileceğini söyledi. Eksikliği olanların başkanlık tarafından açılan kurslara ya da çevrelerindeki kıdemli hocalara başvurarak bunu düzeltmelerini tavsiye etti.

İkinci öncelik olarak toplumun irşadı üzerinde durdu. Şahin, sahih dini bilgiyi usulünce anlatmanın ve 'Cami Dersleri' gibi başkanlık projelerine gereken önemi vermenin önemine dikkat çekti. Cemaatin sayısına bakmadan düzenli ve usulüne uygun cami dersleri ile vaazların sürekliliğinin, cemaatin artışına ve hizmetin kabul görmesine doğrudan etki edeceğini belirtti. Vaaz ve hutbelerin ayet-hadis merkezli, hikmet yüklü, tavsiye amaçlı ve yargılayıcı olmayan bir üslupla sunulmasının önemini anlattı.

Üçüncü husus olarak da din hizmetinin temsil boyutunu ön plana aldı. Dini temsil derken kılık kıyafetten ahlaka, aile yaşantısından vatandaşla iletişime kadar her alanda örnek olmanın gerektiğini söyledi. Cübbe, sarık ve diğer giysilerin bakımlı ve temiz olmasının, imam-hatip ve din görevlilerinin toplum nazarındaki itibarını artıran unsurlar olduğunu vurguladı. Vatandaşın hoca üzerindeki gözlemlerinin hizmetin verimliliğini etkilediğini belirtti ve hoş karşılanmayan tutumlardan kaçınılmasını önerdi.

Şahin konuşmasında ayrıca Diyanet'in 'yaklaşık 150 bin personel ile yurt içi ve dışında din-i mübini İslam'a hizmet etmeye gayret eden büyük bir irşat ordusu' olduğunu hatırlatarak, katılımcıları bu ordunun 'birer neferi' oldukları konusunda uyardı.

İl müftüsünün değerlendirmesi ve programın kapanışı:

İl Müftüsü Hüseyin Okuş, il genelinde cami, cami dışı ve Kur'an kurslarında yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdikten sonra toplantıya ilişkin şunları söyledi: 'Hafızlık Yarışması Türkiye Finalini ilimizde gerçekleştirdikten sonra hafızlık eğitimlerini tamamlayan 300 öğrencimiz için düzenleyeceğimiz icazet merasimine iştirak edecek olmanız bizleri onurlandırmıştır. Ayrıca zaman ayırıp din görevlilerimiz ile gerçekleştirdiğiniz bu buluşmanın hayırlara vesile olması en büyük temennimizdir. Bu vesileyle il müftülüğü personeli adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.'

Program, hediyelerin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI DR. HAFİZ OSMAN ŞAHİN HAKKARİ HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ...

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI DR. HAFİZ OSMAN ŞAHİN HAKKARİ HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONUNDA DİN GÖREVLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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