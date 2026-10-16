Hakkâri'de kırsal yollar 14,5 kilometre bsk ile yenilendi

Hakkâri İl Özel İdaresi kırsal altyapıyı güçlendirdi

Hakkâri İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova ilçesinde yürüttükleri asfalt çalışmasını tamamladı. Bitümlü sıcak karışım (BSK) yöntemiyle yapılan uygulama, grup köy yolu ve bağlantılı mezralarda sürdürüldü.

çalışmanın kapsamı:

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Ortaç, Dibekli ve Salkımlı grup köy yolu ile bağlantılı mezralarda toplam yaklaşık 14,5 kilometre asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında ayrıca Ortaç köyüne bağlı Pirinceyin, Kargılı, Konak ve Gümüşlü mezralarının yollarında da asfaltlama yapıldı.

hedef ve sürdürülebilirlik:

Yapılan çalışmaların hedefi, bölgedeki kırsal ulaşım altyapısını güçlendirerek köy ve mezralar arasındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek olarak açıklandı. İl Özel İdaresi, il genelinde benzer yol yapım ve bakım faaliyetlerini devam ettiriyor ve kırsal erişimin artırılmasını öncelikli proje olarak benimsiyor.

Yetkililer, yürütülen asfaltlama ve yol iyileştirme faaliyetlerinin kış koşullarında ulaşım güvenliğini artırmasının yanı sıra yerel halkın günlük yaşamında ulaşım sürelerini kısaltacağını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taşıma ve tarımsal faaliyetlerin de olumlu etkilenmesi bekleniyor.

HAKKÂRİ İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, YÜKSEKOVA’DA ORTAÇ, DİBEKLİ VE SALKIMLI GRUP KÖY YOLU İLE BAĞLANTILI MEZRALARDA YAKLAŞIK 14,5 KİLOMETRELİK BSK ASFALTLAMA ÇALIŞMASINI TAMAMLADI.