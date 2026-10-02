Hakkari'de sokakları su basan yağmur kışın erken habercisi oldu

Hakkari'de yağmurun etkileri:

Hakkari kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede cadde ve sokakları suyla kapladı. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri bazı bölgelerde yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiledi, yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.

Etkilenen yaşam ve davranışlar:

Yağmurun aniden bastırmasıyla vatandaşlar hazırlıksız yakalandı; korunmak isteyenler iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. Kent genelinde soğuk ve yağışlı hava hissedilirken, dışarıda olanlar zorluk yaşadı.

Vatandaşların değerlendirmesi:

Bazı vatandaşlar görülmeyen yağışları, havaların soğumasıyla birlikte kış mevsiminin erken başlayacağının işareti olarak değerlendirdi. Yerel halk, benzer hava koşularına karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

HAKKARİ'DE ETKİLİ OLAN YAĞMUR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.