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Hakkari'de yaşam kalitesini artırma çağrısı: 'bedenini dinle, harekete geç' etkinliği

Hakkari Sağlık Müdürlüğü'nün 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' etkinliğinde ölçüm, fizyoterapist ve diyetisyen desteğiyle sağlıklı yaşam bilinci artırıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hakkari'de yaşam kalitesini artırma çağrısı: 'bedenini dinle, harekete geç' etkinliği

etkinlikte odak noktası:

Hakkari Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen 'Bedenini Dinle, Harekete Geç' temalı Sağlıklı Yaşam ve Hareket Etkinliği, kent merkezinde halkla buluştu. Etkinlikte sağlık ekipleri, katılımcılara sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgi verdi.

ölçüm ve yönlendirme hizmetleri:

Etkinlik kapsamında vatandaşların boy, kilo ve beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı. Alanında görevli fizyoterapist ve diyetisyenler, ölçüm sonuçlarına göre katılımcılara bireysel beslenme ve hareket planları sundu. Katılımcılar, kişisel ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık alarak günlük yaşantılarında uygulanabilir öneriler elde etti.

uzmanların önerileri:

Sağlık uzmanları, fiziksel aktivitenin yaşam kalitesi ve kronik hastalık riskleri üzerindeki etkilerini anlattı. Vatandaşlara özellikle günlük yaşamda daha fazla hareket etme, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmaları konusunda pratik öneriler verildi. Etkinlikte verilen bilgiler, sürdürülebilir davranış değişiklikleri yaratmayı hedefledi.

amaç ve beklenen etkiler:

Hakkari Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin toplumda sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve hastalıklardan korunma konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti. Katılımcıların ölçümler ve uzman danışmanlıkları sayesinde bireysel sağlık takibini kolaylaştırması ve genel yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE...

HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARA SAĞLIKLI YAŞAM KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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