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Sille barajını koruyan çökertme havuzları kaynakları ekonomiye kazandırıyor

Selçuklu Belediyesi, Sille Barajı'na ulaşan yılda 15 bin ton malzemeyi çökertme havuzları ve yıkama-eleme tesisiyle işleyip yeniden kullanıma sunuyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Sille barajını koruyan çökertme havuzları kaynakları ekonomiye kazandırıyor

Selçuklu'nun uygulaması:

Konya merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Sille Barajı'nın korunmasına yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım benimsedi. Barajı besleyen dereler üzerinde kurulan setlerle oluşturulan çökertme havuzları, akışla gelen kum, toprak ve benzeri malzemelerin baraja ulaşmadan çökmesini sağlıyor. Bu yöntem, barajın su depolama kapasitesinin korunmasına ve baraj içindeki canlıların doğal yaşam alanlarının devamına katkı sunuyor.

Çökertme havuzlarında biriken malzemelerin yıllık ortalaması 15 bin ton civarında. Bu birikim, doğrudan baraj tabanında dolmaya yol açabilecek birikimleri engelleyerek su yönetimi açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

malzeme işleme ve yeniden kullanım:

Çökertme havuzlarında toplanan malzemeler, Selçuklu Belediyesi bünyesindeki Yıkama Eleme Tesisine yönlendiriliyor. Tesiste gerçekleştirilen yıkama ve eleme işlemleriyle yıllık ortalama 10 bin ton malzeme işleniyor ve bu malzemeler sahada tekrar kullanım için hazırlanıyor.

İşlenen ürünler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oyun grubu kumu, renkli çakıl taşı ve alüvyal toprak olarak kullanılırken, Fen İşleri Müdürlüğü de bu malzemeyi dolgu amacıyla değerlendiriyor. Böylece doğal kaynaklardan yeni malzeme çıkarılmasının önüne geçilerek hem ekonomik hem de çevresel tasarruf sağlanıyor.

çevresel ve yönetimsel kazanımlar:

Uygulama, yalnızca barajın dolma riskini azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda belediyecilik hizmetlerinde atık ve doğal malzeme yönetimine yönelik pratik bir model sunuyor. Toplanan ve işlenen malzemenin yeniden kullanımının, altyapı ve yeşil alan projelerinde maliyetleri düşürmesi ve doğal çevre üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sürecin önemine değinerek ilçe sınırlarındaki doğal değerlerin korunmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor. Belediye, çökertme havuzları ile elde edilen malzemelerin yeniden kullanımına dayanan bu yaklaşımı sürdürülebilir belediyecilik anlayışının somut bir örneği olarak konumlandırıyor ve benzer uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor.

KONYA’NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ, SİLLE BARAJI’NIN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI...

KONYA’NIN MERKEZ SELÇUKLU İLÇE BELEDİYESİ, SİLLE BARAJI’NIN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OLUŞTURDUĞU ÇÖKERTME HAVUZLARI İLE YILLIK ORTALAMA 15 BİN TON KUM, TOPRAK VE BENZERİ MALZEMEYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE SAHA ÇALIŞMALARINDA KULLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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