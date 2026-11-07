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Halı sahada kavga anına silahlı müdahale kameraya yansıdı

Etimesgut'ta amatör halı saha maçında çıkan kavgaya bir seyircinin silahla müdahale girişimi, maçın canlı yayınında görüntülendi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Halı sahada kavga anına silahlı müdahale kameraya yansıdı

Olayın görüntüleri:

Etimesgut'ta düzenlenen amatör bir halı saha turnuvasında, iki takım arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu sırada bir seyirci sahaya girerek silahla müdahale etmeye çalıştı. O anlar maçın canlı yayını tarafından kaydedildi.

Görüntülerin taşıdığı soru işaretleri:

Kayıtlar, amatör karşılaşmalarda güvenlik önlemlerinin yetersiz kalabileceğini ve seyircilerin araya girmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda canlı yayınların olayların anlık olarak belgelendiği ve hızla yayıldığı gerçeğini gözler önüne serdi.

Olayın gelişimi, görüntülerin medyada ve sosyal mecralarda paylaşılmasıyla birlikte tartışma konusu oldu; organizasyon seviyesinde alınabilecek güvenlik önlemleri ve yayın sorumlulukları gündeme getirildi.

Ankara’da halı saha maçındaki kavgaya bir kişi silahla girdi

Ankara’da halı saha maçındaki kavgaya bir kişi silahla girdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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