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Halı sektörü Atatürk'ü anıyor; küresel hedeflere ihracat vurgusu

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, 10 Kasım'da Atatürk'ü anarak üretim, istihdam ve ihracatta kararlılık vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Berk Doğan

Halı sektörü Atatürk'ü anıyor; küresel hedeflere ihracat vurgusu

Halı sektörü Atatürk'ü anıyor; küresel hedeflere ihracat vurgusu

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, rahmet, minnet ve saygı duygularını paylaştı. Kaplan, sektör temsilcileri olarak anma vesilesiyle Cumhuriyet'in değerlerine bağlılıklarını yineledi.

Cumhuriyete bağlılık ve ekonomik hedefler:

Kaplan mesajında, Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyet idealini, sektörün yol göstericisi olarak benimsediklerini belirtti. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma amacı ışığında hareket ettiklerini söyleyen Kaplan, ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirme sorumluluğuna dikkat çekti. Bu çerçevede üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğuna vurgu yaptı.

Halı sektörünün öncelikleri ve kararlılığı:

İskender Kaplan, Türk halısını küresel pazarlarda daha üst sıralara taşımak için sanayici ve ihracatçılar olarak var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Kaplan, sektördeki aktörlerin hedefini; bayrağı dünya pazarlarında gururla dalgalandırmak ve Türk halısını hak ettiği yüksek konuma ulaştırmak şeklinde özetledi. Mesajını, Cumhuriyet’in kurucusu ile silah arkadaşları ve vatan için can veren tüm kahramanlar anısına rahmet, minnet ve saygıyla bitirdi.

İSKENDER KAPLAN

İSKENDER KAPLAN

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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