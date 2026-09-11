Halı sektörü OVP'ye tam destek: 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefine yol haritası

İskender Kaplan yeni OVP'yi değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna açıklanan yeni Orta Vadeli Program (OVP) hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Kaplan, programın iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu öngörülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme eksenine odaklanmasının sektör açısından değerli olduğunu vurguladı.

OVP'nin sektöre etkileri:

Kaplan, yeni OVP'nin makroekonomik istikrarı ön plana almasının yatırım ortamını olumlu etkileyeceğini belirtti. Böyle bir çerçevenin, ihracat odaklı üretim yapan firmaların kısa ve orta vadeli planlama yapmasını kolaylaştıracağı; bunun da yatırım iştahını ve kapasite kullanımını artıracağı öngörülüyor. Kaplan, sektörel hedef olarak belirledikleri 3,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşma gayretlerinde OVP'nin güçlü bir rehber olacağını söyledi.

Saha talepleri ve çözüm beklentileri:

Halı sektörünün küresel rekabet ve piyasa dalgalanmalarından etkilendiğini hatırlatan Kaplan, üreticilerin ve ihracatçıların sahada karşılaştığı sorunları yetkili mercilere ilettiklerini aktardı. Kaplan, iletilen taleplerin ve çözüm önerilerinin yeni OVP ile ortaya çıkan olumlu iklimde takip edilerek somut adımlara dönüştürüleceğini ifade etti. Kapalı kapılar ardında değil, şeffaf bir biçimde sürdürülen iletişimin sorunların çözümünü hızlandıracağını vurguladı.

Kaplan ayrıca Türkiye'nin ve özellikle Gaziantep'in halı üretimindeki lider konumuna dikkat çekti ve TİM Halı Sektör Kurulu olarak pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yeni OVP'nin sektörün küresel stratejileriyle örtüştüğünü söyleyen Kaplan, programın ülke ekonomisine ve ihracatçılara hayırlı olmasını dileyerek ekonomi yönetiminin yol haritasını desteklediklerini ekledi.

Kaplan, son olarak üretim önündeki engellerin kaldırılmasının sektörün rekabet gücünü artıracağını ve atılacak yapısal adımların ihracat hedeflerine ulaşmada belirleyici olacağını kaydetti. TİM Halı Sektör Kurulu, açıklanan OVP ortamında sektörel gelişmeleri yakından izleyeceğini bildirdi.

İYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI İSKENDER KAPLAN,