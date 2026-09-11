Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3973 +0,01%
Bist 14.421,27 +0,19%
Altın Gram 6.856,07 -0,44%
EUR/USD 1,1598 -0,13%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Halı sektörü OVP'ye tam destek: 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefine yol haritası

İskender Kaplan, yeni OVP'nin öngörülebilirlik vurgusunu destekleyip halı sektörünün 3,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmasını kolaylaştıracağını söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Halı sektörü OVP'ye tam destek: 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefine yol haritası

İskender Kaplan yeni OVP'yi değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna açıklanan yeni Orta Vadeli Program (OVP) hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Kaplan, programın iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu öngörülebilirlik ve sürdürülebilir büyüme eksenine odaklanmasının sektör açısından değerli olduğunu vurguladı.

OVP'nin sektöre etkileri:

Kaplan, yeni OVP'nin makroekonomik istikrarı ön plana almasının yatırım ortamını olumlu etkileyeceğini belirtti. Böyle bir çerçevenin, ihracat odaklı üretim yapan firmaların kısa ve orta vadeli planlama yapmasını kolaylaştıracağı; bunun da yatırım iştahını ve kapasite kullanımını artıracağı öngörülüyor. Kaplan, sektörel hedef olarak belirledikleri 3,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşma gayretlerinde OVP'nin güçlü bir rehber olacağını söyledi.

Saha talepleri ve çözüm beklentileri:

Halı sektörünün küresel rekabet ve piyasa dalgalanmalarından etkilendiğini hatırlatan Kaplan, üreticilerin ve ihracatçıların sahada karşılaştığı sorunları yetkili mercilere ilettiklerini aktardı. Kaplan, iletilen taleplerin ve çözüm önerilerinin yeni OVP ile ortaya çıkan olumlu iklimde takip edilerek somut adımlara dönüştürüleceğini ifade etti. Kapalı kapılar ardında değil, şeffaf bir biçimde sürdürülen iletişimin sorunların çözümünü hızlandıracağını vurguladı.

Kaplan ayrıca Türkiye'nin ve özellikle Gaziantep'in halı üretimindeki lider konumuna dikkat çekti ve TİM Halı Sektör Kurulu olarak pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yeni OVP'nin sektörün küresel stratejileriyle örtüştüğünü söyleyen Kaplan, programın ülke ekonomisine ve ihracatçılara hayırlı olmasını dileyerek ekonomi yönetiminin yol haritasını desteklediklerini ekledi.

Kaplan, son olarak üretim önündeki engellerin kaldırılmasının sektörün rekabet gücünü artıracağını ve atılacak yapısal adımların ihracat hedeflerine ulaşmada belirleyici olacağını kaydetti. TİM Halı Sektör Kurulu, açıklanan OVP ortamında sektörel gelişmeleri yakından izleyeceğini bildirdi.

İYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI İSKENDER KAPLAN,

İYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI İSKENDER KAPLAN,

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli'de doğal bal sezonu açıldı, rekoltenin 900 tonu aşması bekleniyor
images

Gümüşova osb'de altyapı ve personel sorunlarına ortak çözüm adımı
images

Denizli Büyükşehir’den Buldanlı kadınlara yöresel pazar desteği
images

Gümüşova OSB'de altyapı ve personel odaklı çözüm planı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de ruhsatsız yolcu taşımacılığına idari yaptırım uygulandı

Tunceli'de doğal bal sezonu açıldı, rekoltenin 900 tonu aşması bekleniyor

Gümüşova osb'de altyapı ve personel sorunlarına ortak çözüm adımı

Denizli Büyükşehir’den Buldanlı kadınlara yöresel pazar desteği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı