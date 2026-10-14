Haliliye'de sıfır atık marketleriyle geri dönüşüm seferberliği

Haliliye Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir bir çevre hedefiyle ilçede yürüttüğü sıfır atık çalışmalarını genişletti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekli proje kapsamında hayata geçirilen uygulamada, vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

toplama ve değerlendirme süreci:

İlçe genelinde belirlenen noktalara yerleştirilen geri dönüşüm ekipmanları ve ilçenin farklı noktalarında hizmet veren 6 sıfır atık market sayesinde plastik, kağıt, cam ve metal gibi malzemeler toplanıyor. Vatandaşların bıraktığı atıklar düzenli olarak toplanarak geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor ve yeniden değerlendirilmek üzere ayrıştırılıyor.

katarılan teşvikler ve toplum bilinci:

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamada, evlerde ve iş yerlerinde biriktirilen atıkları getiren vatandaşlar teslim edilen atıkların ağırlığı karşılığında temizlik ürünleri ve çeşitli hediyeler alıyor. Bu uygulama, katılımı artırmayı ve toplumda geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Haliliye'de açılan sıfır atık marketleri ve yerleştirilen ekipmanlar, atıkların toplanması kadar vatandaşların sisteme dahil olmasını kolaylaştırıyor. Belediye yetkilileri, projenin ilçede geri dönüşüm faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve atıkların ekonomik değerlere dönüştürülmesine katkı sağladığını belirtiyor.

Uygulama, hem günlük yaşamda atık yönetimini kolaylaştırmayı hem de çevresel farkındalığı artırmayı amaçlıyor; böylece atıklar çöpe gitmek yerine yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

HALİLİYE’DE 6 SIFIR ATIK MARKET HİZMET VERİYOR