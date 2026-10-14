Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 55,3149 +0,10%
Bist 12.189,31 -0,50%
Altın Gram 6.615,75 -0,26%
EUR/USD 1,1193 -0,09%
Brent Petrol 106,07 +0,36%
--°

Haliliye'de sıfır atık marketleriyle geri dönüşüm seferberliği

Haliliye Belediyesi, UNDP destekli proje ile 6 sıfır atık market ve ekipmanlarla atıkları topluyor; teslim edenlere temizlik ürünü ve hediye veriliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Haliliye'de sıfır atık marketleriyle geri dönüşüm seferberliği

Haliliye'de sıfır atık marketleriyle geri dönüşüm seferberliği

Haliliye Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir bir çevre hedefiyle ilçede yürüttüğü sıfır atık çalışmalarını genişletti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekli proje kapsamında hayata geçirilen uygulamada, vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

toplama ve değerlendirme süreci:

İlçe genelinde belirlenen noktalara yerleştirilen geri dönüşüm ekipmanları ve ilçenin farklı noktalarında hizmet veren 6 sıfır atık market sayesinde plastik, kağıt, cam ve metal gibi malzemeler toplanıyor. Vatandaşların bıraktığı atıklar düzenli olarak toplanarak geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor ve yeniden değerlendirilmek üzere ayrıştırılıyor.

katarılan teşvikler ve toplum bilinci:

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamada, evlerde ve iş yerlerinde biriktirilen atıkları getiren vatandaşlar teslim edilen atıkların ağırlığı karşılığında temizlik ürünleri ve çeşitli hediyeler alıyor. Bu uygulama, katılımı artırmayı ve toplumda geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Haliliye'de açılan sıfır atık marketleri ve yerleştirilen ekipmanlar, atıkların toplanması kadar vatandaşların sisteme dahil olmasını kolaylaştırıyor. Belediye yetkilileri, projenin ilçede geri dönüşüm faaliyetlerinin yaygınlaşmasına ve atıkların ekonomik değerlere dönüştürülmesine katkı sağladığını belirtiyor.

Uygulama, hem günlük yaşamda atık yönetimini kolaylaştırmayı hem de çevresel farkındalığı artırmayı amaçlıyor; böylece atıklar çöpe gitmek yerine yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

HALİLİYE’DE 6 SIFIR ATIK MARKET HİZMET VERİYOR

HALİLİYE’DE 6 SIFIR ATIK MARKET HİZMET VERİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat'taki mide şikâyetlerinde içme suyu elendi, yetkililer hijyene vurgu yaptı
images

KBÜ'lü ekip e-atık çözümü 'E-0' ile İzmir ideathonunda birinci oldu
images

Konya'dan üreticilere uzun soluklu Macar Fiği desteği: 1 milyon 214 bin kg'ye ul...
images

Kocagöz’ün Çankaya’ya 15 milyon TL’lik yol ve sosyal tesis müjdesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çınarlıkuyu'da vatandaşın sesi: Hakan Şimşek talepleri not aldı

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

Bülbülzade Parkı davasında heyet değişikliği gerekçesiyle duruşma ertelendi

Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı