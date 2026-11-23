Halk ekmekle aile bütçesine nefes: Ordu'da 12 milyon ekmek üretimi sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen halk ekmek uygulaması, 2024 yılından bu yana 12 milyon ekmek üretimi gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, programın amaçlarından birinin vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını piyasa fiyatlarının altında ve standart kalitede karşılamak olduğunu vurguluyor.

fiyat farkı ve tasarruf:

İlde serbest piyasada ekmek fiyatlarının 20 TL seviyesinde satıldığı dikkate alındığında, belediyenin satış fiyatı olan 8 TL ile her bir ekmekte ortalama 12 TL tasarruf sağlanıyor. Bu fiyat farkı, özellikle geniş aileler ve sabit gelirli vatandaşlar için doğrudan bütçe desteği anlamına geliyor.

üretim ve talep ilişkisi:

Uygulamaya gösterilen yoğun ilgi doğrultusunda üretim devam ediyor; açıldığı günden itibaren kaydedilen 12 milyon üretim adedi, talebin sürdüğünü gösteriyor. Proje, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülüyor ve belediye yetkilileri, ihtiyaç doğrultusunda üretim kapasitesinin ayarlandığını belirtiyor.

Halk ekmek noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar, hem fiyat hem de kalite açısından memnuniyet ifade ediyor. Uygulamadan yararlananlar, ekmeğe kolay erişim sayesinde günlük harcamalarında gözle görülür rahatlama olduğunu ve programın aile bütçelerine katkı sağladığını bildiriyor.

Belediye yetkilileri, uygulamanın erişilebilirliğinin ve üretimin sürekliliğinin korunması için talebi takip ettiklerini, gerektiğinde üretim ve dağıtım hatlarını güçlendirecekleri bilgisini paylaşıyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜRETİMİ YAPILAN HALK EKMEKLER