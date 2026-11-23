karadeniz somonunun üretim zinciri:

İç sulardaki balık yetiştiricilik tesislerinde başlayan süreç, Karadeniz’in soğuk deniz kafeslerine taşınıyor. Gökkuşağı alabalığı yumurtalarından elde edilen yavru balıklar, özel havuzlarda yaklaşık 3-4 aylık bakım ve besleme sonrasında denize aktarılmaya hazır hale geliyor. İç sulardaki tesislerde yaklaşık 600 gram ağırlığa ulaşan balıklar genellikle aralık ve ocak aylarında deniz kafeslerine bırakılıyor.

Karadeniz’in doğal koşullarında büyüyen somonlar, deniz kafeslerinde ortalama 8-10 ay boyunca gelişimini sürdürüyor. Bu dönemde düzenli besleme ve sağlık takibi yapılıyor; hasat büyüklüğüne ulaşan balıklar alınarak işleme tesislerine gönderiliyor. İşleme aşamasında temizleme, fileto çıkarma, porsiyonlama ve paketleme gibi adımlar uygulanıyor ve ürünler uygun sıcaklık koşullarında sevkiyata hazır hâle getiriliyor. Bu akış, hem yetiştiriciliği hem de bölgedeki işleme ve ihracat faaliyetlerini destekliyor.

ihracat ve ekonomik etki:

2026 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye'den 37 ülkeye toplam 65 bin 302 ton Türk somonu ihraç edildi ve bu ihracattan 431 milyon 167 bin 51 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 55 bin 729 ton ihracat karşılığında 368 milyon 877 bin 760 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece Türk somonu ihracatı, 2026'nın ilk 9 ayında miktar ve değer açısından yüzde 17 artış gösterdi.

yerel değerlendirme ve kalite iddiası:

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Somon aslında Karadeniz’in en önemli ihracat kaynağı. Yıllık 17 bin 500 ton Karadeniz somunu üretiyoruz. Bu somunu üretecek ve işleyecek fabrikalarımız da mevcut. Tesisler 7/24 kontrolümüz altında. Çünkü ihracat çok hassas bir noktadır. Yurtdışından memnuniyetleri alıyoruz. Gün geçtikçe çok rahat bir şekilde büyüyen ihracat rakamları artan ve Trabzon’a istihdam sağlayan en önemli sektördür. Bizim göz bebeğimizdir. Japonya’ya giden ürünlerin aynı ameliyathane gibi bir tesiste işlenmesi gerekiyor. Ürünleri gönderdiğimiz ülkelerde yüzümüzün kara çıkmaması için çok titiz çalışıyoruz. Üniversitelerimiz analizler yapıyor. Norveç ve Türk somununda omega-3, omega-6, yağa ve protein oranlarına baktığımız zaman ikisi de aynı. Bizim Türk somununun Norveç somunundan hiçbir farkı yok. İşleme noktasında bizim Türk işletmeciler konuyu çok iyi öğrendi. O noktada Norveç somunundan daha kaliteliyiz. Palamut ve hamsi Allah’ın bizlere verdiği bir lütuf. Bizim aslında palamut işleyecek tesisimizde var. İhracat için neden işlemiyorsunuz diye sorduğumda biz somondan yeteri kadar para kazanıyoruz palamut işlersek fiyatlar artar halkımız daha yüksek fiyattan balığı tüketir bu yüzden bu işe girmediklerini söylediler. Bu çok hassas nokta"

Üretimden işleme ve ihracata uzanan bu yapı, Karadeniz somonunu bölge için hem istihdam kaynağı hem de döviz getirisi sağlayan stratejik bir ürün haline getiriyor. Sürdürülebilir üretim ve işleme standartlarının korunması, ihracattaki büyümenin kalıcı olması açısından belirleyici olacak.

TRABZON BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGEDEKİ TESİSLERDE YETİŞTİRİLEN TÜRK SOMONU, ÇOK SAYIDA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİRKEN, TÜRKİYE'NİN SOMON İHRACATINDAN ELDE ETTİĞİ GELİR DE ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR.