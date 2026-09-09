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Halk sağlığı haftasında diyabet taraması ve risk testi yapıldı

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası'nda Sağlıklı Hayat Merkezi önünde diyabete yatkınlık ve risk testi yaptı, broşür dağıttı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Halk sağlığı haftasında diyabet taraması ve risk testi yapıldı

Halk sağlığı haftasında diyabet taraması ve risk testi yapıldı

Burhaniye ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Sağlıklı Hayat Merkezi önünde diyabete yatkınlık ve risk testi uygulandı. Etkinlik diyetisyen Ezgi Görgülüaslan öncülüğünde gerçekleştirildi ve vatandaşların ilgisini çekti.

etkinlikte yapılan uygulamalar:

Görevliler alanda bilgilendirici broşürler dağıttı ve boya ve kiloya göre diyabete yatkınlık ile risk testleri yaptı. Katılımcılara kısa değerlendirmeler yapılarak gerekli yönlendirmeler sağlandı.

amaç ve bilgilendirme çalışmaları:

Diyetisyen Ezgi Görgülüaslan, "Hafta boyunca her gün bir etkinlik yapıyoruz. Bu gün de diyabete yatkınlık ve risk testi yaptık. Amacımız diyabet konusunda vatandaşları bilinçlendirmek. Çok sayıda broşür de dağıttık. Etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında bilgilendirme ve tarama çalışmalarının hafta boyunca süreceği bildirildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ

SAĞLIK GÖREVLİLERİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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