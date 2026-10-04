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Halkın nabzı pazarda attı: başkan Kaya esnafla buluştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Köylü Pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi ve pazarın işleyişini değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Halkın nabzı pazarda attı: başkan Kaya esnafla buluştu

İncirliova köylü pazarında halkla buluşma

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova Köylü Pazarı'nı ziyaret ederek pazarda faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında hem tezgâhları gezdi hem de vatandaşlarla sohbet ederek pazarın genel durumu hakkında bilgi aldı.

Esnafla birebir değerlendirme:

Kaya, pazarcı esnafıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde tezgâhların hareketliliğini ve satış koşullarını değerlendirdi. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Kaya, onların öneri ve gözlemlerini dinleyerek belediye hizmetleriyle ilgili beklentileri not aldı.

Vatandaş beklentileri ve talepler:

Alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kaya, günlük yaşamı etkileyen konular ve pazar deneyimine ilişkin talepleri topladı. Ziyaret sırasında vatandaşların ilettiği görüş ve öneriler, ilçe sakinlerinin öncelikleri konusunda yönlendirici oldu.

Başkan Kaya, kendisine gösterilen ilgi ve samimiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca İncirliova'da halkla buluşmaların devam edeceğini belirtti ve ilçe sakinlerinin görüşlerini düzenli olarak dinlemeye devam edeceklerini vurguladı.

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, İNCİRLİOVA KÖYLÜ PAZARI&#039;NI ZİYARET EDEREK PAZARDA...

İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, İNCİRLİOVA KÖYLÜ PAZARI'NI ZİYARET EDEREK PAZARDA FAALİYET GÖSTEREN ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. KAYA, ESNAF VE VATANDAŞLARIN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE TALEPLERİNİ DİNLEYEREK HAYIRLI ALIŞVERİŞ VE BEREKETLİ KAZANÇ TEMENNİSİNDE BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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