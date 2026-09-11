Hamamönü'nde Turanyum çayı gençlerin ilgisini çekti

Turanyum çayı Hamamönü raflarında

Ankara'nın tarihi semti Hamamönü'nde, rengi ve taşıdığı anlamla öne çıkan Turanyum çayı yerel bir kitabevinin raflarında satışa sunuldu. İstanbul'da üretilen, yaban mersini ve şeker aromalı bu içecek, mavi tonu sayesinde Doğu Türkistan Bayrağını çağrıştırıyor ve özellikle genç ziyaretçiler arasında merak uyandırıyor.

ürünün kökeni ve anlamı:

Kitabevinin işletmecisi Mehmet Can Aksu, Turanyum çayının arkasındaki amacı şu sözlerle anlattı: "Turanyum çayı aslında Doğu Türkistan davasına bir farklılık oluşturmak amacıyla ortaya çıkmış olan bir içeceğimizdir. İstanbul'da üretilen bir üründür. Ankara'da ilk defa burada satışa çıktı." Aksu, çayın renginin ve isminin bilgilendirici bir simge olarak tasarlandığını vurguluyor ve bu yönüyle ürünün bir farkındalık aracı olduğunu belirtiyor.

Çayın tadı da ziyaretçiler için konuşulan bir nokta: Aksu'ya göre Turanyum, "ağızda mayhoş bir tat bırakmasıdır. Mayhoş, az şekerli bir tadı vardır." Bu lezzet profili, çayı hem alışılmış çay deneyiminden farklı kılıyor hem de denemek isteyenleri cezbediyor.

müşteri tepkisi ve sunum:

Müşteri ilgisi, hem isminin yarattığı merak hem de sunumla besleniyor. Aksu, "Çay tabaklarımızın tasarımını kendimiz seçtik. Türk motiflerinden yola çıkarak hazırladığımız tabaklarımız var. İlk kez deneyenler, bizde güzel bir izlenim bıraktığını söylüyorlar." diyerek ziyaretçilerin tekrar geldiklerini ve çayı eşleri, dostlarıyla paylaşmak istediklerini aktarıyor.

Genç müşteriler Turanyum'a özel ilgi gösteriyor; Aksu bu ilginin beklenenden yüksek olduğunu belirterek, "Gençlerin bizim tahmin edemediğimiz şekilde mükemmel bir teveccühü var" ifadesini kullanıyor. Ayrıca aynı özlerle hazırlanan Turanyum gazozunun da menüde yer aldığı ve sıcak günler için serinletici alternatif sunduğu belirtiliyor.

İşletmeci, çayın sadece ticari bir ürün olmadığını, aynı zamanda Doğu Türkistan davasının unutulmaması için bir araç olduğunu vurguluyor: "Doğu Türkistan davasını biz çayla yaşatmaya, gazozla yaşatmaya, bayrakla yaşatmaya, simgelerle yaşatmaya gayret gösteriyoruz." Aksu son olarak, "Hikayesi olanlar kazanacak, bir gün Doğu Türkistan halkı da kazanacak" sözleriyle amaçlarını özetliyor.

Hamamönü'ndeki kitabevi, Turanyum çayını şimdilik tek noktada sunuyor; bu özgün ürünün ilgi görmesi, mağaza yetkililerinin satış ve sunum stratejilerini belirleyecek bir fırsat olarak öne çıkıyor.

RENGİNİ DOĞU TÜRKİSTAN BAYRAĞINDAN ALAN TURANYUM ÇAYI, ANKARA’DAKİ BİR KİTAPEVİNDE SATIŞA SUNULMASIYLA İLGİ GÖRDÜ.