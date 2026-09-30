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Hareket çağrısı: Kırklareli protokolü millet bahçesi'nde vatandaşlarla buluştu

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Sağlıklı Yaşam İçin Harekete Geçiyoruz' etkinliğinde protokol ve vatandaşlar Millet Bahçesi'nde bir araya gelerek spor yaptı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hareket çağrısı: Kırklareli protokolü millet bahçesi'nde vatandaşlarla buluştu

Kırklareli'de ortak adım: sağlıklı yaşama yönelim

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Sağlıklı Yaşam İçin Harekete Geçiyoruz' etkinlikleri kapsamında, il protokolü ve kent sakinleri Kırklareli Millet Bahçesi'nde buluştu. Program, katılımcıların birlikte fiziksel aktivite gerçekleştirmesi ve hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturulmasını amaçladı.

Programın amacı ve vurguları:

Etkinlik boyunca yetkililer, düzenli hareket etmenin bireysel sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkat çekti. Kırklareli Valisi Uğur Turan, sağlıklı bir hayat için hareket etmenin atılabilecek en değerli adımlardan biri olduğunu belirterek, düzenli fiziksel aktivitenin bedeni güçlendirdiğini, ruh sağlığına iyi geldiğini ve yaşam kalitesini artırdığını ifade etti. Benzer şekilde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit ve protokol üyeleri sağlıklı alışkanlıkların yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

Katılım ve beklenen etkiler:

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşama nasıl entegre edilebileceğini göstermek ve toplumda hareketli yaşam kültürünü güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Organizasyon, benzer farkındalık çalışmalarının sürdürülmesiyle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasını hedefliyor.

‘SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇİYORUZ&#039; ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KIRKLARELİ PROTOKOLÜ...

‘SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN HAREKETE GEÇİYORUZ' ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA KIRKLARELİ PROTOKOLÜ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE SPOR YAPTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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