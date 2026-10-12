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Hareketin sırrı eklemlerimizde: erken tanı yaşam kalitesini korur

Dr. Fatih Emre Topsakal, 12 Ekim Dünya Artrit Günü'nde erken tanı, uygun tedavi ve düzenli takibin eklem fonksiyonlarını koruduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hareketin sırrı eklemlerimizde: erken tanı yaşam kalitesini korur

Artrit uyarısı: eklem şikayetleri her zaman yaşlanma belirtisi değildir

Erzurum Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Fatih Emre Topsakal, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla toplumdaki yaygın bir yanılgıya dikkat çekti. Toplumda eklem ağrılarının yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğu düşüncesinin her zaman doğru olmadığını belirtti.

belirtiler ve ihmal edilmemesi gerekenler:

Dr. Topsakal, 'Artrit, eklemlerimizde ağrı, şişlik, tutukluk ve hareket kısıtlılığına neden olabilen ve yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkileyen bir hastalık grubudur' ifadelerini kullandı. Uzun süren eklem ağrıları, sabah tutukluğu ve eklemlerde şişlik gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

erken tanı, tedavi ve düzenli takip:

Uzman, erken tanı ve uygun tedavi ile birlikte düzenli takip sayesinde eklem fonksiyonlarının korunabileceğini ve yaşam kalitesinin artırılabileceğini ifade etti. Haber kapsamında yapılan vurguya göre, sağlıklı eklemler hareketli bir yaşamın temelidir ve bu nedenle belirtiler fark edildiğinde sağlık kuruluşlarına başvurulması öneriliyor.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI DR. FATİH EMRE TOPSAKAL

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI DR. FATİH EMRE TOPSAKAL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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