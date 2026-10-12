Harran'da kaza sonrası 13 gün süren yaşam mücadelesi sona erdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Aralı Mahallesi'nde 29 Eylül'de meydana gelen kazada ağır yaralanan 72 yaşındaki Salih Aslan, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

kaza anı ve ilk müdahale:

İddiaya göre, H.B. yönetimindeki 79 AVV 103 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Aslan'a çarptı. Ağır yaralanan Aslan'a olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

tedavi süreci ve ölüm:

Harran Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aslan, ileri tetkik ve tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada sürdürülen tedaviye rağmen Aslan, kaza tarihinden sonra geçen 13 gün sonunda hayatını kaybetti.

soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili olay yerinde ve sonrasındaki müdahalelere dair soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenini ve sorumluluk durumunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

SALİH ASLAN HAYATINI KAYBETTİ