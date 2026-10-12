Dolar 49,3322 +0,15%
Euro 55,3160 +0,23%
Bist 12.198,16 -0,55%
Altın Gram 6.673,84 -0,20%
EUR/USD 1,1208 +0,02%
Brent Petrol 104,39 -0,32%
--°

Harran'da kaza sonrası 13 gün süren yaşam mücadelesi sona erdi

Harran'da 29 Eylül'de motosikletin çarptığı 72 yaşındaki Salih Aslan, tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün sonra hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:58

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 09:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Harran'da kaza sonrası 13 gün süren yaşam mücadelesi sona erdi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Aralı Mahallesi'nde 29 Eylül'de meydana gelen kazada ağır yaralanan 72 yaşındaki Salih Aslan, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

kaza anı ve ilk müdahale:

İddiaya göre, H.B. yönetimindeki 79 AVV 103 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Aslan'a çarptı. Ağır yaralanan Aslan'a olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

tedavi süreci ve ölüm:

Harran Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aslan, ileri tetkik ve tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada sürdürülen tedaviye rağmen Aslan, kaza tarihinden sonra geçen 13 gün sonunda hayatını kaybetti.

soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili olay yerinde ve sonrasındaki müdahalelere dair soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenini ve sorumluluk durumunu belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

SALİH ASLAN HAYATINI KAYBETTİ

SALİH ASLAN HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gevaş'ta hızlı müdahaleyle ev yangını büyümeden söndürüldü
images

Alkollü araçta bulunan arkadaş, denetimde 'buradan kaçarım, yakalanmam' dedi
images

Son durağın ardından trajedi: otobüs sürücüsü aracın altında yaşamını yitirdi
images

Pelitözü kavşağında refüje çarpan araç takla attı, üç kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nörofest 2026'da yapay zekâ ve disiplinlerarası yaklaşımlar masaya yatırıldı

Emeklilere destek: pazar ödemeleri yıl sonuna kadar sürecek

Trabzonspor maçları ilk yarıda çözüyor: gollerin yüzde 75'i burada geldi

Menteşe'de kış kursları kayıtları başladı: 29 branşta ücretsiz eğitim fırsatı

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi