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Hasan Kaya üçledi: Eskişehirspor deplasmandan farklı galibiyetle döndü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Eskişehirspor, Akşehir deplasmanında Hasan Kaya'nın hat-trick'iyle 3-0 kazandı; takım savunması ve hücum etkinliği öne çıktı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hasan Kaya üçledi: Eskişehirspor deplasmandan farklı galibiyetle döndü

Eskişehirspor Akşehir deplasmanından 3-0 galibiyetle ayrıldı

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Eskişehirspor, Akşehir Nasreddin Hoca Stadı'nda oynanan maçta 1922 Akşehirspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın tamamında ev sahibi ekip rakibine karşı direnç gösterse de, Eskişehirspor'un hücum etkinliği ve savunmadaki disiplinli duruşu sonucu belirledi.

goller ve maçın kırılma anları:

Eskişehirspor öne geçiren golleri Hasan Kaya ile kaydetti. Hasan Kaya, dakikalar 25, 36 ve 58'de attığı sayılarla maçta hat-trick yaptı ve skoru 3-0'a taşıdı. Bu goller Eskişehirspor'un hücum organizasyonunun yanı sıra duran top ve hızlı hücum fırsatlarını iyi değerlendirmesinin de göstergesi oldu.

hakem, kartlar ve kadrolar:

Stat: Akşehir Nasreddin Hoca

Hakemler: Yakup Özhan, Mehmet Furkan Kılınç, Muhammet Nuri Kuzu

Akşehirspor: Yusuf Yılmaz, Osman Tokay (Yasin Akyol dk. 79), Mustafa Eraslan, Furkan Mehmet Tuncer, Ömer Faruk Halaç, Uğur Ahmet Özder, Can Demir, Ali Karakaya (Ali Can Özer dk. 83), Emirhan Adak (Semih Berk Çakır dk. 61), Osman Gümüş (Arif Asaf Gültekin dk. 46), Akın Arıcan (Furkan Koyuncu dk. 80)

Eskişehirspor: Bora Göymen, Ahmet Kara, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Damar, Arda Okumuş, Ozan İsmail Koç (Tayfun Tatlı dk. 61), Beykan Şimşek (İsmail Kulet dk. 71), Mehmet Bağlı, Kerem Baykuş (Atalay Yıldırım dk. 78), Hasan Kaya (Mert Başer dk. 72), Ahmet Dereli (Osman Arslantaş dk. 79)

Sarı kartlar maç boyunca dağıldı: Akşehirspor'da Mustafa Eraslan, Ali Karakaya, Ömer Faruk Halaç ve Furkan Mehmet Tuncer; Eskişehirspor'da ise Kerem Baykuş ve İsmail Kulet sarı kart gördü.

Eskişehirspor'un maçtaki performansı, özellikle Hasan Kaya'nın etkili hücum katkısı ve takım savunmasının konsantrasyonu sayesinde üç puanla sonuçlandı.

TFF 3. LİG 2. GRUP 5. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI AKŞEHİRSPOR&#039;U 3-0 MAĞLUP...

TFF 3. LİG 2. GRUP 5. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI AKŞEHİRSPOR'U 3-0 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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