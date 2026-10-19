Hasani, Kayserispor'un hücum katkısını üçüncü golle perçinledi

Hasani'nin son durumu:

Kayserispor'un Kosovalı forveti Florent Hasani, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 3'e yükseltti.

Sezon boyunca ligde 11 maçta toplam 513 dakika süre alan oyuncu, sınırlı süreye rağmen skora katkı yapmaya devam ediyor.

maçlar ve goller:

Hasani, daha önce Bursaspor karşılaşmasında penaltıdan bir gol kaydetmişti. Ardından Batman Petrolspor maçında da iki kez fileleri havalandırdı; bu karşılaşmadaki gollerden biri penaltıydı ve böylece toplam gol sayısı üçe ulaştı.

hücum hattındaki rolü:

Bu goller Hasani'yi Kayserispor'un hücum hattında öne çıkan isimlerinden biri haline getiriyor. Üç gollük katkı, oyuncunun sınırlı sürede etkili olabildiğini gösteriyor ve teknik ekibin hücum planlarındaki yerini sağlamlaştırıyor.

takıma kısa değerlendirme:

Toplam maç ve dakika verileri göz önüne alındığında Hasani'nin gol verimliliği dikkat çekiyor. Kayserispor için ilerleyen haftalarda hücum seçeneklerini çeşitlendirme açısından bu performans önemli bir gösterge olacak.

KAYSERİSPOR'UN FORVET OYUNCULARINDAN FLORENT HASANİ 3. GOLÜNÜ ATTI.