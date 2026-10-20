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Hassa’da 2 bin 100 metre beton asfaltla mahalle bağlantısı güçlendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hassa Arpalıuşağı Mahallesi'nde 2 bin 100 metre beton asfalt serimi yaparak iç yollar ve halı saha erişimini hizmete açtı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Hassa’da 2 bin 100 metre beton asfaltla mahalle bağlantısı güçlendi

beton asfalt çalışması tamamlandı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Hassa ilçesinde yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında 2 bin 100 metre uzunluğundaki güzergahta beton asfalt serimi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz yol, vatandaşların kullanımına sunuldu.

çalışmanın ayrıntıları:

Uygulama, özellikle Arpalıuşağı Mahallesi iç yolları ile belediye tarafından yapımı tamamlanan halı sahaya ulaşımı sağlayan güzergâhta yoğunlaştı. Ekipler sadece beton asfalt sermekle kalmayıp, yolun şerit çizgilerini de çekerek ulaşım güvenliğini artırdı.

Çalışma, bölge sakinlerinin günlük ulaşımını kolaylaştırmayı ve halı saha gibi sosyal donatı alanlarına erişimi iyileştirmeyi hedefledi. Yapılan düzenlemeler, kısa sürede kullanımda olduğu bildirildi.

muhtarın teşekkürleri:

Arpalıuşağı Mahallesi Muhtarı Mahmut Arslan, mahallede gerçekleştirilen sosyal tesis, yol, halı saha ve taş duvarı çalışmalarından dolayı HBB Başkanı Mehmet Öntürk ile belediye ekiplerine teşekkür etti. Muhtar, yapılan işlerin mahalle yaşamına doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

HBB yetkilileri, Hatay genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda, planlı bir şekilde sürdürüleceğini; çalışmaların il genelinde, 15 ilçe ölçeğinde devam edeceğini bildirdi.

HASSA’DA HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BETON ASFALT ÇALIŞMASI...

HASSA’DA HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BETON ASFALT ÇALIŞMASI TAMAMLANARAK YOL HİZMETE AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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