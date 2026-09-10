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hassa'da sınırda yükselen sanayi: Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri için altyapı başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Orta Doğu'ya açılan kapı konumundaki Hassa OSB'de altyapı çalışmaları başladı; 41 yatırımcıya yaklaşık 110 parsel tahsis edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 08:59

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

hassa'da sınırda yükselen sanayi: Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri için altyapı başladı

hassa'da sınırda yükselen sanayi: altyapı çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olması hedeflenen Hassa Organize Sanayi Bölgesi için altyapı çalışmaları resmen başladı. Proje, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Hatay Valiliği iş birliğiyle düzenlenen törenle hayata geçirildi.

bölgesel ağ ve ulaşım avantajı:

Vali Mustafa Masatlı, Hassa OSB'nin coğrafi konumuna vurgu yaparak bölgenin Orta Doğu'ya açılan kapı olduğunu belirtti. Projenin stratejik önemini artıran unsurlar arasında Amanos Dağları altından İskenderun Körfezi'ne bağlanacak üç tünel (biri demiryolu, ikisi karayolu) ile yakın çevrede bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Yayladağı kapıları yer alıyor.

Masatlı, Hassa OSB'nin sadece Hatay değil; Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş başta olmak üzere farklı illere hizmet edebilecek nitelikte stratejik bir alan olduğunu ifade etti.

yatırımcılar, parseller ve etap planı:

Vali Masatlı, şu aşamada 41 yatırımcıya arsa tahsisi yapıldığını ve çalışmalara yaklaşık 110 parsel ile başlandığını açıkladı. Parsel büyüklükleri 10 bin ile 140 bin metrekare arasında değişiyor. Masatlı, ilk etap altyapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz yatırımcıların fabrika inşaatlarına başlayacağını belirtti ve projenin üretim, istihdam ve ticarete kısa sürede katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Toplantıya HBB Başkanı Mehmet Öntürk, Hassa Kaymakamı Ali Argama, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Bölge, 2011'de başlayan Suriye iç savaşının ardından 2024 yılının Aralık ayında sona ermesi ile yeniden canlanan ticari trafiğin etkisiyle önem kazanmış durumda; Türkiye'den çıkan yük tırlarının transit geçiş sistemiyle Suriye ve Orta Doğu üzerinden Arap yarımadasına uzanan rotaları bölgedeki hareketliliği artırdı.

Yetkililer, Hassa OSB'nin tamamlanmasının Hatay'ın ve çevre illerin ekonomik değerini yükselteceğini, bölgesel üretim kapasitesini güçlendireceğini ve binlerce kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam sağlayacağını vurguladı.

Projenin birinci etap takvimi ve altyapı maliyetleriyle ilgili detayların ilerleyen süreçte yatırımcılarla birlikte netleşmesi bekleniyor.

HATAY&#039;DA TÜRKİYE-SURİYE SINIRININ SIFIR NOKTASINDA YER ALAN HASSA İLÇESİNDE TÜRKİYE&#039;NİN EN BÜYÜK...

HATAY'DA TÜRKİYE-SURİYE SINIRININ SIFIR NOKTASINDA YER ALAN HASSA İLÇESİNDE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEN BİRİ OLACAK OLAN HASSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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