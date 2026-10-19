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Hasta bakımına daha fazla zaman: TOGÜ'de hemşire kayıtları tabletle dijitalleşti

TOGÜ Hastanesi'nde hemşirelerin hasta başı kâğıt formları tabletlerle dijitalleştirildi; iş akışları, veri güvenliği ve bakım süresine odaklanılıyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Hasta bakımına daha fazla zaman: TOGÜ'de hemşire kayıtları tabletle dijitalleşti

TOGÜ Hastanesinde hemşirelik kayıtları dijital ortama taşındı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde hemşirelerin hasta başında kullandığı kâğıt formlar dijital ortama aktarıldı. Uygulama, kayıt süreçlerini kolaylaştırmayı ve hemşirelerin hasta bakımına ayırdığı zamanı artırmayı amaçlıyor.

uygulama ve yazılım geliştirme süreci:

Çalışma, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü ile Dijital Sağlık Koordinatörlüğü iş birliğinde hayata geçirildi. Hastanenin ihtiyaçlarına göre geliştirilen yazılımın tasarım, araştırma-geliştirme, yazılım geliştirme ve test süreçleri Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından yürütüldü. Uygulama kapsamında her servise iki tablet temin edilerek hemşirelerin hasta başında kayıt yapabilmeleri sağlandı.

iş akışı ve takip mekanizmaları:

Yeni sistemle hemşirelik hizmetlerinde kullanılan hasta dosyaları dijital ortamda takip edilmeye başladı. Hastalara uygulanması gereken işlemler tabletler üzerinden kayıt altına alınarak iş akışlarının sadeleşmesi, bakım süreçlerinin düzenli yürütülmesi ve işlemlerin eksiksiz izlenmesi hedefleniyor. Sistem aynı zamanda işlem kayıtlarının izlenebilirliğini ve veri güvenliğini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Uygulamanın, Sağlıkta Kalite Standartları ile uyum çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca dijital kayıtla kâğıt tüketimi ve baskı maliyetlerinde azalma hedeflenirken, kayıt işlemlerinde sağlanacak zaman tasarrufunun doğrudan hasta bakımına yönlendirilmesi planlanıyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) HASTANESİNDE HEMŞİRELERİN HASTA BAŞINDA KULLANDIĞI KÂĞIT...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) HASTANESİNDE HEMŞİRELERİN HASTA BAŞINDA KULLANDIĞI KÂĞIT FORMLAR DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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