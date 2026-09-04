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Hasta kadının tedavi birikimi Avcılar'da 20 dakikada çalındı

Avcılar'da 59 yaşındaki Nazlı Özgür'ün tedavi için biriktirdiği 1 milyon lira değerindeki altın ve döviz, 20 dakikada evden çalındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hasta kadının tedavi birikimi Avcılar'da 20 dakikada çalındı

Olayın gelişimi:

Olay, 2 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Hardal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre eklem rahatsızlığı olan ve emekli statüsündeki 59 yaşındaki Nazlı Özgür, günün bir bölümünde dışarıdayken evine giren iki kadın, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve dövizleri çaldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin binaya giriş saati 14.20 olarak görülürken, görüntülerde iki kadının asansöre binip katlara yöneldiği, yaklaşık 20 dakika sonra binadan çıktıkları yer aldı. Apartman sakinleri, söz konusu kişileri tanımadıklarını belirtti.

Mağdurun ifadesi:

Nazlı Özgür, tedavi için biriktirdiği paraların çekmecede saklandığını söyleyerek yaşadıklarını anlattı. Eve döndüğünde halıda ve evin içinde hafif bir değişiklik hissettiğini, çekmeceleri açtığında tüm birikimlerinin eksik olduğunu fark ettiğini belirtti. Özgür, eşinin yurt dışında çalıştığını ve birikimlerin hastalıkları için ayrıldığını ifade etti.

Mağdur, şüphelilerin evi dağıtmadan doğrudan çekmecelere yöneldiğini, kutuların açıldığını ancak başka yerlerin karıştırılmadığını vurguladı. Olayı fark eder etmez bina yöneticisine ve polise başvurduğunu söyledi.

Güvenlik kayıtları ve soruşturma:

Yöneticiyle birlikte incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin binaya giriş-çıkış anları tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde parmak izi çalışması yaptı; kamera kayıtları ve fotoğraflar emniyete götürüldü. Özgür'ün ifadesine göre emniyette görüntüler gösterildiğinde kayıtların tanındığı ve şüphelilerin hırsız olduğunun belirtildiği aktarıldı.

İlçe polisinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Mağdur, uzun yıllar boyunca tedavi amacıyla biriktirdiği değerlerin kaybolmasının yarattığı duygusal ve mali yükü dile getirdi; yetkililer de görgü tanıklarının ve kayıtların değerlendirilmesine devam ettiklerini bildirdi.

Avcılar&#039;da hasta kadının tedavi birikimini 20 dakikada çaldılar: 1 milyon liralık hırsızlıkta...

Avcılar'da hasta kadının tedavi birikimini 20 dakikada çaldılar: 1 milyon liralık hırsızlıkta zanlılar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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