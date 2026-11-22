Düzce Üniversitesi'nde farkındalık stantı:

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Diyabet Haftası kapsamında Çocuk Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından kurulan bilgilendirme standı, hastanenin hasta bekleme alanında açıldı. Stantta vatandaşlara kan şekeri ölçümü yapıldı ve diyabetin belirtileri ile erken tanının önemi hakkında kapsamlı bilgi verildi.

standta yapılan uygulamalar:

Hasta ve hasta yakınlarına yönelik gerçekleştirilen ölçümlerde, katılımcılara diyabetin belirtileri, günlük yaşamda dikkat edilmesi gerekenler ve erken teşhisin hastalık yönetimindeki rolü anlatıldı. Etkinlikte afiş ve broşürler sergilenerek toplumda bilinçlenmenin artırılması hedeflendi.

yetkililerin değerlendirmesi:

Hastane yetkilileri yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı; Başhekim Prof. Dr. Cengiz Tuncer ve Başmüdür Mehmet Uçar stantta incelemelerde bulundu. Etkinlikte düzenli sağlık kontrollerinin önemine vurgu yapılarak toplum sağlığını korumaya yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NDE DİYABET HAFTASI KAPSAMINDA KURULAN FARKINDALIK STANDINDA VATANDAŞLARA KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ YAPILDI, DİYABETİN BELİRTİLERİ VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ ANLATILDI.