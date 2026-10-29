Dolar 49,8321 +0,06%
Euro 55,6138 +0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.476,00 -0,23%
EUR/USD 1,1140 -0,16%
Brent Petrol 110,50 -1,02%
--°

Hastanede 29 ekim coşkusu: çalışanlar ve hastalar birlikte kutladı

Özel Anka Hastanesi, yönetim, hekim ve personelin katılımıyla 29 Ekim'i kırmızı-beyaz coşkuyla kutladı; Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastanede 29 ekim coşkusu: çalışanlar ve hastalar birlikte kutladı

Hastanede 29 ekim coşkusu

Özel Anka Hastanesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılını yönetim kadrosu, hekimleri, idari personeli ve sağlık çalışanlarının katılımıyla büyük bir coşku ve gurur içinde kutladı.

Tören alanı Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla donatıldı; 29 Ekim coşkusu, hasta ve çalışanların katılımıyla doruk noktasına ulaştı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve rahmetle anıldı; etkinlik boyunca birlik ve beraberlik vurgulandı.

kutlama atmosferi:

Hastane koridorları ve bahçesi bayram alanına dönüştü. Çalışanlar ve hastalar birlikte marşlar eşliğinde sloganlar attı; tören, "Yaşasın Cumhuriyet" haykırışları ve coşkulu alkışlarla sürdü.

yönetimden mesaj:

Özel Anka Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, kutlamaların ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını tüm çalışanlarımız ve hastalarımızla birlikte yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, Cumhuriyetimizin temel değerlerinden, insan odaklı ve adil sağlık anlayışından ödün vermeden hizmet veriyoruz. Bu anlamlı mirası yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere gururla aktarmak hepimizin en temel sorumluluğudur. Bu duyguyla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yadigâr ed, halkımızın ve tüm sağlık camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Tören, hastane yönetiminin ve sağlık çalışanlarının sloganları ve coşkulu alkışlarıyla sona erdi; etkinlik, kurum içinde paylaşılan gurur ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

ÖZEL ANKA HASTANESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ YÖNETİM KADROSU...

ÖZEL ANKA HASTANESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ YÖNETİM KADROSU, HEKİMLERİ, İDARİ PERSONELİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KATILIMIYLA BÜYÜK BİR COŞKU VE GURUR İÇİNDE KUTLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman’da 103 yıllık cumhuriyet coşkusu: yaraları sarma ve birlik mesajı
images

Kahta belediye başkanı hallaç: cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun
images

Hasta haklarına dikkat: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği
images

Fırat Üniversitesi'nde çocuklara 29 Ekim coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumayeri'nde heyelan sonrası yol güvenliği için tahkimat çalışması

Depremden geriye kalanlar: bir tanığın hazırlık ve dayanışma çağrısı

Kahta belediye başkanı hallaç: cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun

Sergen yalçın'ın göreve gelişi: Servet Çetin'den destek ve yönetim uyarısı

TREND HABERLER

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat