Hastanede 29 ekim coşkusu: çalışanlar ve hastalar birlikte kutladı

Hastanede 29 ekim coşkusu

Özel Anka Hastanesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılını yönetim kadrosu, hekimleri, idari personeli ve sağlık çalışanlarının katılımıyla büyük bir coşku ve gurur içinde kutladı.

Tören alanı Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla donatıldı; 29 Ekim coşkusu, hasta ve çalışanların katılımıyla doruk noktasına ulaştı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve rahmetle anıldı; etkinlik boyunca birlik ve beraberlik vurgulandı.

kutlama atmosferi:

Hastane koridorları ve bahçesi bayram alanına dönüştü. Çalışanlar ve hastalar birlikte marşlar eşliğinde sloganlar attı; tören, "Yaşasın Cumhuriyet" haykırışları ve coşkulu alkışlarla sürdü.

yönetimden mesaj:

Özel Anka Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, kutlamaların ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını tüm çalışanlarımız ve hastalarımızla birlikte yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, Cumhuriyetimizin temel değerlerinden, insan odaklı ve adil sağlık anlayışından ödün vermeden hizmet veriyoruz. Bu anlamlı mirası yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere gururla aktarmak hepimizin en temel sorumluluğudur. Bu duyguyla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yadigâr ed, halkımızın ve tüm sağlık camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Tören, hastane yönetiminin ve sağlık çalışanlarının sloganları ve coşkulu alkışlarıyla sona erdi; etkinlik, kurum içinde paylaşılan gurur ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

ÖZEL ANKA HASTANESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ YÖNETİM KADROSU, HEKİMLERİ, İDARİ PERSONELİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KATILIMIYLA BÜYÜK BİR COŞKU VE GURUR İÇİNDE KUTLADI.