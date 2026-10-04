Hastaneler çevresinde 24 saatlik sıcak asfalt çalışması

hastaneler bölgesinde asfalt çalışmaları devam ediyor:

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sağlık hizmetlerinin yoğunlaştığı hastaneler bölgesinde sıcak asfalt serimine başladı. Çalışma, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü güzergâhlarını kapsayacak şekilde planlandı ve hafta sonu boyunca sürdürülecek.

çalışmanın kapsamı ve iş planı:

Ekipler, planlama doğrultusunda sahada 24 saat esasına göre görev yapacak ve hedef, hafta sonu içinde bölgedeki yolların sıcak asfalt serimini tamamlamak. Belediye yetkilileri, çalışmanın hızlandırıldığını ve önceliğin sağlık kuruluşlarına ulaşımı aksatmayacak şekilde düzenlenmesi olduğunu belirtti.

ulaşım düzenlemeleri ve yerinde denetim:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışma alanına giderek yürütülen asfalt serimini yerinde inceledi ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Tutdere, yol çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai yürütüldüğünü vurguladı. Çalışmalar nedeniyle bölgede oluşabilecek geçici trafik düzenlemelerine dikkat çeken Tutdere; sürücülerden, hasta ve hasta yakınlarından ile sağlık çalışanlarından çalışma alanlarında dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda bölgedeki yol kalitesinin artacağını ve sağlık hizmetlerine erişimin daha konforlu hale geleceğini ifade etti.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜZERGAHLARINDA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.