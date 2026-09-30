HasTavuk Cidde'de Türk tavukçuluğunu küresel sahnede temsil etti

HasTavuk Cidde'de Türk tavukçuluğunu temsil etti

The Saudi Food Show 2026, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Jeddah Superdome'da 27 Eylül — 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlik, dünya genelinden üreticileri, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirirken, Türk tavukçuluk sektörünün önemli markalarından HasTavuk yenilikçi ürünleri ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla fuarda öne çıktı.

Fuarda sergilenen yenilikler:

HasTavuk standında, şirketin 'yeni nesil' ürünleri ile inovatif üretim çözümleri ziyaretçilere tanıtıldı. Firma temsilcileri, ürünlerin yüksek kalite standartları, güvenilir üretim süreçleri ve sürdürülebilir gıda teknolojileri çerçevesinde hazırlandığını katılımcılara aktardı. Stand yoğun ilgi gördü; ürün tanıtımları ve demo sunumları boyunca sektör profesyonellerinden geri bildirimler alındı.

Uluslararası temaslar ve hedefler:

Fuar boyunca HasTavuk, uluslararası alıcılar, distribütörler ve diğer sektör temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer, özellikle Körfez pazarı için planlanan büyüme stratejileri doğrultusunda yürütülen temasların verimli geçtiğini belirtti. Bu temaslar, firmanın ihracat ağını genişletme ve yeni iş birlikleri kurma hedeflerini destekler nitelikteydi.

The Saudi Food Show 2026 gibi organizasyonların, Türk gıda sanayisinin uluslararası rekabet gücünü sergileme açısından önemli bir platform sunduğu vurgulandı. HasTavuk'un fuardaki başarısı, firmaya yeni pazar olanakları ve sektörel görünürlük kazandırdı; yetkililer etkinliğin uzun vadeli iş etkilerine ilişkin iyimserliklerini paylaştı.

SOLDAN SAĞA: DIŞ TİCARET UZMANI BERKANT GÜVEN, GENEL MÜDÜR ÖZER USTA, PAZARLAMA MÜDÜRÜ MİRAÇ MURATHAN, DIŞ TİCARET UZMANI ÖMER ÖZTÜRK, DIŞ TİCARET UZMANI ORHUN ÖKSÜZ.