Dolar 50,0172 +0,07%
Euro 56,2580 +0,58%
Bist 11.242,85 +1,99%
Altın Gram 6.488,16 +2,39%
EUR/USD 1,1246 +0,48%
Brent Petrol 104,41 +0,78%
--°

Hatay Yayladağı'nda El Melekiy dönerinde toplu rahatsızlık: işletme mühürlendi

Hatay Yayladağı'nda El Melekiy dönerini yiyen 34 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu; işletme mühürlendi, tüm hastalar taburcu edildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:09

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hatay Yayladağı'nda El Melekiy dönerinde toplu rahatsızlık: işletme mühürlendi

Olayın gelişimi:

Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren El Melekiy adlı döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi rahatsızlandı. Vatandaşların şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle bölge sağlık kuruluşlarına başvuru yapıldı.

Başvuran kişilerden 8 kişi hastanede tedavi altına alınırken, diğerleri ayakta müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre tedavileri tamamlanan tüm vatandaşların taburcu edildiği bildirildi.

Yetkili müdahaleleri:

Olay üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeden gıda numuneleri aldı. Yayladağı Belediyesi ekipleri de işletmeyi geçici olarak mühürledi. Alınan numune analiz sonuçlarının beklenildiği belirtildi.

Hastaların durumu ve sonraki süreç:

Hastanede yatarak tedavi görenler ile ayakta tedavi edilenlerin tamamı taburcu edildi. Yetkililer, numune sonuçlarının açıklanmasının ardından durumun netleşeceğini bildirdi.

YAYLADAĞI İLÇESİNDE YEMEK YEDİKTEN SONRA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE 34 KİŞİNİN HASTANEYE BAŞVURMASININ...

YAYLADAĞI İLÇESİNDE YEMEK YEDİKTEN SONRA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE 34 KİŞİNİN HASTANEYE BAŞVURMASININ ARDINDAN DÖNER İŞLETMESİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Parkta çağrıldığı buluşmada hayatını kaybetti: Mehmet Bulut davası sürüyor
images

gevaş’te otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
images

Kaza sonrası kaçtı, billboardların arkasından gizlice izledi
images

İzmir'de sahte polis ve gazeteci kılığıyla resmi programlara giren zanlılar tutu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem

Trendyol'un sürdürülebilirlik rotası: 2030 hedefleriyle çevre ve insan odaklı büyüme

Efeler'de dayanışma sürüyor: binlerce haneye kapıdan gıda desteği

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı