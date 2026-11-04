Hatay Yayladağı'nda El Melekiy dönerinde toplu rahatsızlık: işletme mühürlendi

Olayın gelişimi:

Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren El Melekiy adlı döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi rahatsızlandı. Vatandaşların şikayetleri üzerine zehirlenme şüphesiyle bölge sağlık kuruluşlarına başvuru yapıldı.

Başvuran kişilerden 8 kişi hastanede tedavi altına alınırken, diğerleri ayakta müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre tedavileri tamamlanan tüm vatandaşların taburcu edildiği bildirildi.

Yetkili müdahaleleri:

Olay üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeden gıda numuneleri aldı. Yayladağı Belediyesi ekipleri de işletmeyi geçici olarak mühürledi. Alınan numune analiz sonuçlarının beklenildiği belirtildi.

Hastaların durumu ve sonraki süreç:

Hastanede yatarak tedavi görenler ile ayakta tedavi edilenlerin tamamı taburcu edildi. Yetkililer, numune sonuçlarının açıklanmasının ardından durumun netleşeceğini bildirdi.

YAYLADAĞI İLÇESİNDE YEMEK YEDİKTEN SONRA ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE 34 KİŞİNİN HASTANEYE BAŞVURMASININ ARDINDAN DÖNER İŞLETMESİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ.