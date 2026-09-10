Hatay'da eğitim yılının hazırlıkları: güvenlik ve öğretmen itibarına vurgu

Toplantı ve hedefleri:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında valilikte gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda eğitimde kalite ve kapsayıcılığın sağlanması amacıyla yapılacak uygulamalar ele alındı.

eğitim anlayışı ve değerler:

Yeni dönem çalışmaları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda planlandı. Öğrencilerin millî, manevi, insani ve kültürel değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik yaklaşımlar toplantının öncelikli konuları arasında yer aldı.

güvenlik, hijyen ve öğretmen itibarına yönelik tedbirler:

Toplantıda öğretmenlerin mesleki itibarının korunması ve güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Okullarda güvenli eğitim ortamları oluşturulması ile ilgili güvenlik, temizlik ve hijyen tedbirlerinin kapsamı görüşüldü ve uygulama noktaları masaya yatırıldı.

okul altyapısı ve planlamalar:

Okulların mevcut durumu değerlendirildi; tamamlanan ve devam eden okul ile derslik çalışmaları ile sınıf ve öğretmen planlamaları gözden geçirildi. Ayrıca eğitim kurumlarının araç-gereç ihtiyaçları tespit edilerek önceliklendirme yapıldı.

Toplantıda ortaya konan değerlendirmeler, 2026-2027 eğitim öğretim dönemine hazırlık sürecinin yönlendirilmesi için temel çerçeveyi oluşturdu ve ilgili birimlere yol gösterici kararlar aktarıldı.

HATAY’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK TOPLANTISINDAN GÖRÜNTÜ.