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Hatay'da hasatta ince iş: zeytinyağı kalitesini koruma uyarısı

Abdurrahman Türkmen, üreticilere Hatay'da zeytinyağı kalitesini korumak için hasatta zamanlama, kasa ile taşıma ve sıkımda gecikmeme uyarısında bulundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hatay'da hasatta ince iş: zeytinyağı kalitesini koruma uyarısı

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü üretim sürecini yerinde inceledi

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, bölgedeki zeytinyağı sıkım işletmesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi. Türkmen, zeytinyağı kalitesinin hasat ve sonraki işlemlerde alınacak basit ama kritik önlemlerle korunabileceğini vurguladı.

Hasatta dikkat edilmesi gereken ana noktalar:

Türkmen, hasat sırasında ve sıkım öncesinde zeytinlerin kızışmasının önlenmesinin önemine dikkat çekti. Zeytinlerin güneş altında uzun süre bırakılması veya ezilmesi kalitede düşüşe neden olabileceği için, hasatta zamanlamanın ve doğru taşıma yöntemlerinin belirleyici olduğunu belirtti.

Taşıma ve sıkımda uygulanacak temel kurallar:

İl müdürünün vurguladığı uygulamalar arasında zeytinlerin kasalarda taşınması ve hasat edildikten sonra uzun süre bekletilmeden sıkıma alınması yer alıyor. Türkmen, üreticilere hasattan sıkıma kadar geçen süreçte hijyen, fiziksel zararların önlenmesi ve hızlı işlem akışı konularında özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşme sırasında üreticilerle yapılan değerlendirmelerde, hasat yöntemi, taşıma düzeni ve depolama koşullarının zeytinyağının aroması, renk ve asitlik değerleri üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekildi. Türkmen, sahada uygulanan basit tedbirlerin nihai ürün kalitesine olumlu yansıdığını ifade etti.

Son olarak, üreticilerin her aşamada bilinçli hareket etmesi ve sıkım işletmeleriyle koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Türkmen, kaliteyi korumanın hem üretici gelirine hem de bölge markasına katkı sağlayacağını belirtti.

HATAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TÜRKMEN, ZEYTİNYAĞI SIKIM İŞLETMESİNİ ZİYARET EDEREK...

HATAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TÜRKMEN, ZEYTİNYAĞI SIKIM İŞLETMESİNİ ZİYARET EDEREK ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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