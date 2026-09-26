Hatay'da ihracata çıkan Mayer limonlarında pestisit denetimi sürüyor

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimleri kapsamında, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan Mayer cinsi limonlardan pestisit analizleri için numune alma işlemleri ve resmi kontroller devam ediyor.

Denetim ve numune alma işlemleri:

Kontroller, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülüyor. İhracata gönderilmesi planlanan ürünlerin çeşitli noktalarından alınan numuneler, laboratuvar analizlerine tabi tutuluyor ve numune alma süreci ihracat zinciri boyunca devam ediyor.

Analiz, uygunluk ve ihracat süreci:

Analiz sonuçları ve resmi kontroller sonucunda mevzuata uygunluğu teyit edilen ürünlerin ihracatına izin veriliyor. Denetimlerde ürünlerin mevzuat çerçevesinde güvenilirlik koşullarını taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor; uygunsuzluk tespit edildiğinde mevzuata uygun işlem uygulanıyor.

Bu uygulamalarla amaç, tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sürdürülmesi ve ihracata konu olan limonların dış pazarlara mevzuata uygun şekilde gönderilmesinin sağlanması olarak açıklanıyor. Yetkililer, numune alma ve resmi kontrollerin ihracat süreci boyunca kesintisiz devam edeceğini bildiriyor.

HATAY’DA İHRACATA GÖNDERİLECEK MAYER CİNSİ LİMONLARDA PESTİSİT ANALİZLERİ İÇİN NUMUNE ALMA VE RESMİ KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.