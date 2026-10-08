Hatay’da sağlık altyapısı güçleniyor: fizik tedavi ve ruh sağlığı merkezi yükseliyor

Hatay’da yeni sağlık tesisi yükseliyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı süren Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Psikiyatri Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, proje yetkililerinden yürütülen çalışmalar ve inşaatın mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

hastanenin kapasitesi ve hizmet alanları:

Proje tamamlandığında tesisin, 50 poliklinik ve 60 hasta yatağı kapasitesiyle hizmet vermesi planlanıyor. Hastane, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ruh sağlığı ve bağımlılıkla mücadele birimlerini bir arada sunarak bölgenin ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor.

deprem sonrası sağlık yatırımları ve toplum için önemi:

Vali Masatlı, 6 Şubat depremleri ve devamındaki süreç sonrasında yürütülen yeniden inşa çalışmalarının yalnızca fiziki yapılarla sınırlı olmadığını vurguladı. Sağlık altyapısına yapılan yatırımların, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir geleceğe kavuşmasına doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Yetkililer, tesisin hizmete girmesiyle birlikte fizik tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, ruh sağlığı hizmetlerine erişimin artması ve bağımlılıkla mücadelede daha kapsamlı müdahalelerin mümkün olacağına işaret ediyor. Projenin tamamlanma süreci ve hizmete giriş aşamalarında takip ve denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA’DA YAPIMI DEVAM EDEN FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON VE PSİKİYATRİ HASTANESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.