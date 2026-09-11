Hatay'dan üniversiteye uğurluk: bavul ve yol desteğiyle yeni başlangıç

Hatay Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerini uğurladı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il dışında üniversite kazanan afetzede öğrencilere üçüncü yılında da "İlk Bavulum İlk Biletim" projesi kapsamında bavul ve yol desteği sağladı. Destek paketleri, HBB Antakya Kisecik Yerleşkesi Habitat Alanı'nda sahiplerine teslim edildi; bu yıl her öğrenciye 4 bin TL nakit yol desteği verildi.

projenin kapsamı:

Başkan Mehmet Öntürk, projenin göreve geldikleri ilk yıldan itibaren sürdürüldüğünü belirterek amaçlarının depremden etkilenen öğrencilerin eğitim motivasyonlarını korumak ve memleketin toparlanma hikâyesini genç elçilere anlatmak olduğunu söyledi. Öntürk, projenin birinci yılında 6 bin 667, ikinci yılında 8 bin 066 öğrencinin faydalandığını, üçüncü yılda ise başvuru sayısının şu anda yaklaşık 6 bin 500 olduğunu aktardı.

Öntürk ayrıca geçen yıl verilen 3 bin TL'nin bu yıl 4 bin TL'ye çıkarıldığını, bavulların hediye edildiğini ve yol harçlıklarının nakit olarak teslim edildiğini vurguladı. Projenin yanında; üniversitede ilk on bine giren öğrencilere toplam 30 bin TL burs verildiğini, bursun yarısının ilk dönemde diğer yarısının ikinci dönem başında yatırıldığını söyledi. Çok başarılı öğrencilere sınavlarda bilgisayar hediye edildiği de bildirildi.

öğrencilerin deneyimleri:

Projenin öğrenciler üzerinde motivasyon yaratığını belirten Fatma Sena Yeşildal, YKS'de 4 bin 97 sıra ile Gazi Üniversitesi Hukuk bölümünü kazandığını, bavul içindeki kişisel bakım ve hijyen malzemelerinin ve burs desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi ve başkana teşekkür etti.

Aydın Sezer ise İngilizce Tıp bölümünü kazandığını, YKS'de 7 bin 387 olduğunu ve projenin kendilerine destek olduğunu belirtti. Öğrenciler, belediyenin desteğinin memleketle bağlarını güçlendirdiğini ve ilk aile desteği hissi verdiğini ifade etti.

protokol ve ileriki süreç:

Programa Başkan Mehmet Öntürk'ün yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, MHP İl Başkanı Metin Taşçı, HBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, HATSU Genel Müdürü Fatih Cihangir, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, HBB daire başkanları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öntürk, başvuru sürecinin devam ettiğini ve destek verilen öğrenci sayısının artacağını belirterek projenin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL DIŞINDA ÜNİVERSİTE KAZANAN ÖĞRENCİLERE ÜÇÜNCÜ YILINDA DA "İLK BAVULUM İLK BİLETİM" PROJESİ KAPSAMINDA BAVUL VE YOL DESTEĞİ SAĞLADI. BAŞKAN MEHMET ÖNTÜRK, PROJENİN ÜÇÜNCÜ YILINDA YAKLAŞIK 6 BİN 500 ÖĞRENCİNİN BAŞVURDUĞUNU BELİRTEREK, ÖĞRENCİLERE 4 BİN TL YOL DESTEĞİ VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.